16 лайфхаков на все случаи жизни из СССР, которые работают и сегодня

В те уже далёкие времена, когда достать необходимые товары было довольно сложно, а некоторые не существовали вовсе, нашим бабушкам и дедушкам приходилось обходиться подручными средствами. И получалось справляться с трудностями у них на отлично. Рассказываем, какие удивительные лайфхаки пришли к нам из СССР и почему ими всё ещё пользуются.

1. Как экономить воду

Какие актуальные лайфхаки придумали ещё в СССР? Фото © Shutterstock

А знали ли вы, что смыть в туалете можно куда меньшим количеством воды, сколько вмещают наши бачки. Чтобы сэкономить воду, а заодно и семейный бюджет (сейчас ведь у всех стоят счётчики), нужно просто положить в сливной бачок кирпич. Так воды будет тратиться меньше.

2. Как использовать старые колготки

Ну кто не видел в гостях у своих бабушек лук, одетый в капроновые колготки? А это только звучит смешно. На самом деле способ весьма удобный и надёжный. Рекомендуем.

3. Какие продукты можно есть испорченными

Если у вас что-то испортилось, не спешите сразу выкидывать. Многим продуктам можно дать вторую жизнь. Зачерствевший хлеб — превратить в сухари. Из несвежих фруктов — сварить варенье. А из засахарившегося варенья — домашний алкоголь. Почему нет? И вкусно, и дёшево.

4. Советские лайфхаки с содой

На какие чудеса способна обычная сода? Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Вместо того чтобы покупать дорогостоящие средства, знали ли вы, что на нашей кухне уже есть универсальная палочка-выручалочка? И это... сода! Да-да, та самая. Забыли купить разрыхлитель — её можно погасить в тесто, оно будет не менее пышным. Закончилось средство для мытья посуды? Да, сода прекрасно справится с жирным налётом. А ещё она лучше многих специализированных химикатов прочистит вашу канализацию. Ставим ей большой палец вверх.

5. Как использовать соль вместо пятновыводителя

Ещё одно суперсредство — соль. Не можете вывести пятна на одежде — посыпьте их ею. Серьёзно, результат вас удивит. А вот ещё один необычный лайфхак: поставьте чашечки с солью между оконными рамами — стекло не замёрзнет.

6. Растительное масло от жирных пятен

А вот ещё один уникальный способ, чтобы отстирать жирные пятна: для этого надо добавить растительное масло в порошок и отбеливатель. И проблемы как ни бывало.

7. Как почистить серебро подручными средствами

Чем можно почистить серебро или как открыть тугую крышку банки? Фото © Shutterstock

Ещё лайфхак прямиком из СССР, которым активно пользуются и сейчас. Столовые приборы или серебряные украшения можно легко отчистить зубным порошком или лимонным соком. Красота и блеск гарантированы.

8. Лайфхак из СССР про крышку с банки

Бывало с вами такое, что никак не можете снять пластмассовую крышку с банки? Есть отличное решение — и мужа лишний раз беспокоить не нужно. Просто поставьте на неё горячую кастрюлю. От нагревания крышка станет пластичной и проблем уже не доставит.

9. Горчица как средство от простуды

Одним из самых безопасных и рабочих средств от насморка и кашля в СССР была горчица. Если насыпать сухой порошок на ночь детям в носки, то ребёнку сразу станет легче дышать. Ещё можно погреть ноги в тазике с горчицей. Но стоит поостеречься: у некоторых детей на неё аллергия.

10. Как в Союзе выводили пятна от ручки

Как отстирать пятна от шариковой ручки? Фото © Shutterstock

Ну кто из отправлявших ребёнка в школу не находил потом на его рубашках след от шариковой ручки? Нет таких? Мы так и думали. А вот средство для их удаления есть. Весьма необычное, но очень действенное. Отмыть ручку можно обычным молоком. Попробуйте, не пожалеете.

11. Советский лайфхак для садоводов

Перед прополкой, чтобы не пришлось потом вымывать землю из-под ногтей, "нацарапайте" мыла. Работает идеально.

12. Как качественно почистить расчёску

Способ, как отчистить грязь с зубчиков расчёсок. Просто замочите их на сутки в тазике с тёплой водой и стиральным порошком. Всё отойдёт само.

13. Как использовали в СССР кефир вместо кондиционера

В период, когда кондиционер для волос было нигде не сыскать, вместо него использовали кефир. Обычный кефир. Кстати, работает отлично. И сейчас многие советуют делать из него масочки для здоровья волос.

14. Домашнее советское средство от прыщей

Лайфхак, как избавиться от прыщей. Фото © Shutterstock

А как же избавлялись от прыщей без клерасила? Смешивали зубную пасту с чудодейственной содой и наносили на проблемное место на ночь. К утру прыщик уже подсыхал, в крайнем случае становился меньше.

15. Как сделать сухой шампунь самостоятельно

Не успели помыть голову, а надо срочно куда-то бежать. Да, сейчас есть сухой шампунь. Но если вдруг и он закончился, то есть великолепное средство с тем же эффектом — мука. Обсыпать волосы, подержать и хорошенько вычесать. Помогает идеально.

16. Как в СССР продлевали жизнь губной помаде

Закончилась губная помада? Не спешите от неё избавляться. На самом деле там хватит ещё недели на две минимум. Действия следующие: аккуратно вытащите её из футлярчика, подложите туда комок бумаги. И готово. Пользуйтесь на здоровье.