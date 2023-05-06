Во времена Советского Союза был огромный дефицит фасонов, расцветок, материалов и в целом одежды и обуви. Но женщинам из СССР, конечно же, хотелось выглядеть красиво и модно. Читая журналы, советские дамы учились не только наносить макияж, но и стильно одеваться. Кстати, некоторые из тех советов по стилю актуальны и сегодня. Рассказываем о них подробнее.

Яркая обувь

В СССР яркая, в частности красная, обувь пользовалась большой популярностью среди модниц. Фото © Freepik

Обувь — это не только предмет гардероба, но и аксессуар, который поможет вам дополнить или же красиво завершить образ. Вот только во времена СССР с ней было достаточно тяжело и неинтересно: малое количество фасонов и зачастую всего два цвета (чёрный или коричневый). Поэтому советские модницы шли на уловки, чтобы быть похожими на моделей, которых видели в журналах. На чёрные туфли, например, приклеивались аккуратно вырезанные кусочки блестящей фольги. А потом, когда на рынке СССР появились белые туфли, женщины не только чаще выбирали их, но и перекрашивали в другие цвета. Так и зародилась одна из уловок, которая и сегодня поможет вам показать свой стиль, — надеть яркую обувь. А сколько внимания привлечёте! Только не забывайте, что цвет обуви должен сочетаться как минимум с сумочкой или украшениями.

Вещи с принтом в горошек

Никогда не выйдут из моды вещи в горошек. Их как раз обожали советские модницы. Фото © freepik

Нестареющая модная классика, которой нас научили Кристиан Диор и Мэрилин Монро. Вещи в горошек, особенно платья и блузки, носили ещё наши бабушки. И они считались в СССР очень модными и стильными. Сегодня, если вы вдруг найдёте в шкафу тёмно-синюю или чёрную рубашку в горошек в хорошем состоянии и наденете её, смело сможете сказать, что носите винтажные вещи. Тут же получите восхищённые вздохи от современных модников.

Брюки клёш

В СССР обожали фасон брюк клёш и часто надевали их на свидания и важные деловые встречи. Фото © Shutterstock / Creative Lab

Вы знали, что мода циклична? В 2022 году, например, любимые советскими модницами брюки клёш снова становятся одними из самых стильных и популярных фасонов. В СССР больше всего любили такие брюки в белую продольную полоску. Надевали обычно на свидания или деловые встречи, а ещё молодёжь часто носила их в клубы. Причём вшивала в дополнительную складку небольшую лампочку, отчего штаны светились в темноте.

Яркое пальто

Яркие пальто, без которых мы не представляем свою жизнь сегодня, начали носить ещё модницы в Советском Союзе. Фото © freepik

Если обувь в основном была чёрная и коричневая, с верхней одеждой ситуация была более красочная. В СССР к началу 60-х годов среди женщин особенно полюбились новомодные яркие ткани, из которых можно было сшить себе на заказ пальто. А какой самый простой способ привлечь внимание? Выйти в ярком пальто в толпу чёрных, коричневых и серых оттенков. Советские модницы больше всего полюбили принты на ткани в виде клетки, полоски и анималистичные, которые считаются модными и стильными даже сегодня, в 2022-м.

Цветные носки

Иногда советским модницам приходилось покупать и носить мужские цветные носки, потому что женские слишком быстро раскупали. Фото © unsplash

Хоть раз в жизни попробуйте надеть носки не в тон цветовой гамме наряда, а яркие и привлекающие внимание. Цветные носки — отличное решение, чтобы привнести изюминку в образ. И советские модницы знали о такой фешен-уловке. Особенно женщинам в СССР нравилось носить жёлтые носки. В сочетании с красной яркой обувью, которую они обожали, выглядело необычно и очень модно.

Джинсы

Часто модницам из СССР приходилось растягивать джинсы, залезая с ними в ванну, полную воды. Фото © unsplash