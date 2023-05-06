Песков, Газманов, Машков и Басков приехали проститься с Юдашкиным
На Троекуровском кладбище в Москве началась церемония прощания с Юдашкиным
В траурном зале Троекуровского кладбища в Москве в эти минуты проходит церемония прощания с модельером Валентином Юдашкиным. Несмотря на то что начало прощания было запланировано на 11:00, люди собрались у траурного зала задолго до этого.
Российские политики и звёзды шоу-бизнеса приехали проститься с Валентином Юдашкиным. Видео © LIFE
Среди пришедших проститься с кутюрье — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, телеведущий Леонид Якубович, телеведущая Эвелина Хромченко, народный артист РСФСР Владимир Винокур.
Также на церемонию приехали известные артисты Николай Басков, Олег Газманов, актёр Владимир Машков, стилист Сергей Зверев. Похоронят Юдашкина на Троекуровском кладбище.
Напомним, Валентин Юдашкин умер 2 мая, ему было 59 лет. По данным Лайфа, за несколько дней до смерти кутюрье стало хуже и он попал в больницу. Долгое время модельер боролся с онкозаболеванием — раком правой почки.
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