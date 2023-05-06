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6 мая, 08:51

Песков, Газманов, Машков и Басков приехали проститься с Юдашкиным

На Троекуровском кладбище в Москве началась церемония прощания с Юдашкиным

В траурном зале Троекуровского кладбища в Москве в эти минуты проходит церемония прощания с модельером Валентином Юдашкиным. Несмотря на то что начало прощания было запланировано на 11:00, люди собрались у траурного зала задолго до этого.

Российские политики и звёзды шоу-бизнеса приехали проститься с Валентином Юдашкиным. Видео © LIFE

Среди пришедших проститься с кутюрье — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, телеведущий Леонид Якубович, телеведущая Эвелина Хромченко, народный артист РСФСР Владимир Винокур.

На прощание с Юдашкиным приехала Алла Пугачёва

На прощание с Юдашкиным приехала Алла Пугачёва

Также на церемонию приехали известные артисты Николай Басков, Олег Газманов, актёр Владимир Машков, стилист Сергей Зверев. Похоронят Юдашкина на Троекуровском кладбище.

Напомним, Валентин Юдашкин умер 2 мая, ему было 59 лет. По данным Лайфа, за несколько дней до смерти кутюрье стало хуже и он попал в больницу. Долгое время модельер боролся с онкозаболеванием — раком правой почки.

Звезда фильма "Любовь и голуби" рассказала, каким запомнила Юдашкина

Звезда фильма "Любовь и голуби" рассказала, каким запомнила Юдашкина

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LIFE

Иван Косицын
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