На прощание с Юдашкиным приехала Алла Пугачёва

Певица Алла Пугачёва, предположительно, приехала проститься с модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровское кладбище в Москве. Автомобиль проследовал мимо журналистов, очевидно, комментарии сидящая в нём женщина давать была не готова. Прибывший на похороны автомобиль "Роллс-Ройс" оформлен на Пугачёву.