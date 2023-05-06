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6 мая, 08:18
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На прощание с Юдашкиным приехала Алла Пугачёва

На прощание с Юдашкиным приехала машина Пугачёвой

Певица Алла Пугачёва, предположительно, приехала проститься с модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровское кладбище в Москве. Автомобиль проследовал мимо журналистов, очевидно, комментарии сидящая в нём женщина давать была не готова. Прибывший на похороны автомобиль "Роллс-Ройс" оформлен на Пугачёву.

Автомобиль Аллы Пугачёвой прибыл на похороны Юдашкина. Видео © LIFE

Весной 2022 года Алла Пугачёва уехала с семьёй из России в Израиль. Церемония проходит в ритуальном зале Троекуровского кладбища.

Пугачёву уличили в планах тайно проститься с Зайцевым из-за доставки роз к замку в Грязи

Пугачёву уличили в планах тайно проститься с Зайцевым из-за доставки роз к замку в Грязи

Напомним, на днях стало известно, что покинувшая Россию артистка прилетела в Москву. Информацию подтвердила её помощница. СМИ сразу предположили, что Примадонна хочет проститься с ушедшими из жизни модельерами Валентином Юдашкиным и Вячеславом Зайцевым. В соцсетях она уже обратилась к последнему. Певица опубликовала чёрно-белое фото кутюрье в молодости и адресовала ему слова благодарности.

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LIFE

Андрей Григорьев
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