На прощание с Юдашкиным приехала Алла Пугачёва
На прощание с Юдашкиным приехала машина Пугачёвой
Певица Алла Пугачёва, предположительно, приехала проститься с модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровское кладбище в Москве. Автомобиль проследовал мимо журналистов, очевидно, комментарии сидящая в нём женщина давать была не готова. Прибывший на похороны автомобиль "Роллс-Ройс" оформлен на Пугачёву.
Автомобиль Аллы Пугачёвой прибыл на похороны Юдашкина. Видео © LIFE
Весной 2022 года Алла Пугачёва уехала с семьёй из России в Израиль. Церемония проходит в ритуальном зале Троекуровского кладбища.
Напомним, на днях стало известно, что покинувшая Россию артистка прилетела в Москву. Информацию подтвердила её помощница. СМИ сразу предположили, что Примадонна хочет проститься с ушедшими из жизни модельерами Валентином Юдашкиным и Вячеславом Зайцевым. В соцсетях она уже обратилась к последнему. Певица опубликовала чёрно-белое фото кутюрье в молодости и адресовала ему слова благодарности.
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