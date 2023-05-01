"Прощай, мой друг!": Пугачёва обратилась к умершему Зайцеву

Певица Алла Пугачёва отреагировала на смерть модельера Вячеслава Зайцева, который скончался 30 апреля. Она опубликовала в соцсетях чёрно-белую фотографию кутюрье в молодости и адресовала ему слова благодарности.

Напомним, Зайцев скончался 30 апреля в возрасте 85 лет. По словам родственников, причиной стало внутреннее кровотечение. Зайцева привезли в Щёлковскую больницу уже почти без сознания. Врачи пытались сделать всё возможное, но столь драгоценное время было упущено. Из-за болезни Паркинсона всемирно известный модельер давно не работал, проживал на даче в Московской области.