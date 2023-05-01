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1 мая, 13:33

"Прощай, мой друг!": Пугачёва обратилась к умершему Зайцеву

Пугачёва выразила слова благодарности умершему модельеру Зайцеву

Певица Алла Пугачёва отреагировала на смерть модельера Вячеслава Зайцева, который скончался 30 апреля. Она опубликовала в соцсетях чёрно-белую фотографию кутюрье в молодости и адресовала ему слова благодарности.

Модельер Вячеслав Зайцев в молодости. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Модельер Вячеслав Зайцев в молодости. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

"Прощай, мой друг. Спасибо за всё", — написала Пугачёва.

Опубликованы последние кадры появления Вячеслава Зайцева на публике

Опубликованы последние кадры появления Вячеслава Зайцева на публике

Напомним, Зайцев скончался 30 апреля в возрасте 85 лет. По словам родственников, причиной стало внутреннее кровотечение. Зайцева привезли в Щёлковскую больницу уже почти без сознания. Врачи пытались сделать всё возможное, но столь драгоценное время было упущено. Из-за болезни Паркинсона всемирно известный модельер давно не работал, проживал на даче в Московской области.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Иван Косицын
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