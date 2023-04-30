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30 апреля, 16:56

Скончался модельер Вячеслав Зайцев

Mash: Умер Вячеслав Зайцев

<p>Модельер Вячеслав Зайцев. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Модельер Вячеслав Зайцев. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Модельер Вячеслав Зайцев умер в больнице, сообщает Mash. По данным телеграм-канала, он скончался сегодня в Подмосковье.

В щёлковскую больницу модельера доставили с кровотечением в желудке. В этом же районе находится его дача. Была проведена компьютерная томография, после чего Зайцева отправили в реанимацию. Он скончался около 18:00.

Люди селфились на фоне Вячеслава Зайцева, когда ему резко стало плохо в ресторане

Люди селфились на фоне Вячеслава Зайцева, когда ему резко стало плохо в ресторане

Вячеслав Зайцев — заслуженный деятель искусств РСФСР (1991), народный художник РФ (2006). Член Союза художников СССР (1976). Почётный работник текстильной и лёгкой промышленности (2002). Академик Российской академии художеств (2007). Лайф писал, что на протяжении пяти лет кутюрье почти не выходил из своего трёхэтажного особняка в Подмосковье. В 2016-м ему диагностировали тяжёлое неврологическое заболевание, тогда же начались проблемы с суставами.

Андрей Григорьев
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