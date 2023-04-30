Скончался модельер Вячеслав Зайцев

Модельер Вячеслав Зайцев умер в больнице, сообщает Mash. По данным телеграм-канала, он скончался сегодня в Подмосковье.

В щёлковскую больницу модельера доставили с кровотечением в желудке. В этом же районе находится его дача. Была проведена компьютерная томография, после чего Зайцева отправили в реанимацию. Он скончался около 18:00.