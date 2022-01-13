Страдающий болезнью Паркинсона Вячеслав Зайцев возвращается к работе в Доме моды

Знаменитый кутюрье Вячеслав Зайцев возвращается к работе в Доме моды. По этому поводу он дал большое интервью kp.ru. По признанию 83-летнего народного художника РФ, 2021 год оказался для него непростым, однако запомнился не только "трудностями и неурядицами".

"Я прошёл два курса реабилитации в отличных и, замечу, наших отечественных медицинских центрах. Здоровье поправил настолько, что и сам такого результата не ожидал. Чувствую себя замечательно, в новый год зашёл с новыми силами. А ещё из хорошего: выплаченные долги по зарплате и коммунальным платежам моего Дома мод, — поделился модельер.

В 2022 году Зайцев планирует выпуск новой коллекции, что станет одним из шагов реабилитации знаменитого Дома моды. Помимо этого, кутюрье занимается изменениями в руководящем составе компании, возвращением старых сотрудников, уволенных летом 2020 года, а также набором новых — молодых и талантливых.

"Выпуск новой коллекции. Материалы уже закуплены, эскизы нарисованы, но ещё много работы ждёт впереди. <...> Я в поисках свежих идей, новых дизайнеров, которые в своём творчестве опираются на мой стиль", — подчеркнул собеседник.

В конце 2021 года Зайцев привился российским "Спутником V", не испытав никаких побочных эффектов ни после первой прививки, ни после введения второго компонента, рассказывает он.

"Всем советую прививаться, особенно людям моего поколения и тем, у кого хронические болячки есть. Не бойтесь. Я вам — пример. Что до самой пандемии, то есть у меня мечта, новогодняя, если хотите. Больше всего я жду время, когда коронавирус будет полностью побеждён. Мечтаю снова принимать клиентов в своём Доме моды и не думать про вакцины, маски и прочие символы пандемии", — заключил модельер.

Напомним, что в течение пяти лет Зайцев почти не выходил из своего трёхэтажного особняка в Подмосковье. В 2016-м у него диагностировали тяжёлое неврологическое заболевание, тогда же начались проблемы с суставами. Известный кутюрье надолго пропал с телевизионных экранов и перестал общаться с прессой.