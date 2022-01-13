Стало известно, кто загнал изнасиловавшего дочь сожительницы омича на дерево

Житель Омска, который задержан по подозрению в изнасиловании 15-летней дочери своей сожительницы, залез на дерево из-за родственника девочки, который гнался за ним. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на местную жительницу.

"Местные объяснили, что утром его на берёзу загнал дядя девочки, которую он изнасиловал. Мужчина бежал за ним с битой", — рассказала она.

Напомним, что подозреваемым в изнасиловании оказался 38-летний мужчина, который был ранее судим восемь раз за кражи. Сама же девочка в настоящий момент находится в больнице, её прооперировали.