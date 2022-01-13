В Омске мужчина изнасиловал 15-летнюю дочь сожительницы и спрятался от полиции на дереве

В Омске задержали мужчину, который после изнасилования школьницы спрятался на дереве. Видео © VK / "Омск Live"

В Омске правоохранители задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летней дочери своей любовницы, скрывшегося от полиции на дереве. Об этом пишет пресс-служба cледственного управления СК РФ по области.

Автор видео, опубликованного в группе "Омск Live" в соцсети "ВКонтакте", рассказала, что мужчина залез на дерево и начал орать. В это время сотрудники МЧС принялись протягивать к нему лестницу, чтобы стащить на землю.

"По версии следствия, сегодня ночью в Омске, когда мать девочки была на работе, сожитель матери изнасиловал её 15-летнюю дочь, которая утром рассказала о случившемся матери. Приехавшие по вызову сотрудники полиции обнаружили подозреваемого в неадекватном состоянии сидевшим на дереве на соседней улице 19 Партсъезда", — указывается в сообщении пресс-службы.

Подозреваемым в изнасиловании оказался 38-летний мужчина, который был ранее судим восемь раз за кражи. Сама же девочка в настоящий момент находится в больнице, её оперируют, передаёт SHOT. Все обстоятельства преступления, совершённого в отношении школьницы, устанавливаются.