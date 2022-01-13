Возбуждено ещё одно дело после убийства девочки в Костроме — против полицейских

Следователи возбудили ещё одно уголовное дело после убийства и изнасилования 5-летней девочки в Костроме — на этот раз о халатности полицейских, которые не проследили за освободившимся из колонии педофилом.

"Возбуждено ещё одно уголовное дело — по признакам халатности в действиях должностных лиц городского отдела полиции № 2, которые, по версии следствия, ненадлежаще осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся осуждённым", — рассказал РИА "Новости" председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Сами задержанные за убийство уже стали обвиняемыми по делу — им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера", "Убийство", говорится в сообщении СК РФ. Вину мужчины признали в полном объёме.