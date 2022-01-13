Возбуждено ещё одно дело после убийства девочки в Костроме — против полицейских
Кроме того, самим задержанным предъявлено обвинение по трём статьям, по данным СК, вину они признали.
Церемония прощания с убитой девочкой © SHOT
Следователи возбудили ещё одно уголовное дело после убийства и изнасилования 5-летней девочки в Костроме — на этот раз о халатности полицейских, которые не проследили за освободившимся из колонии педофилом.
"Возбуждено ещё одно уголовное дело — по признакам халатности в действиях должностных лиц городского отдела полиции № 2, которые, по версии следствия, ненадлежаще осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся осуждённым", — рассказал РИА "Новости" председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Сами задержанные за убийство уже стали обвиняемыми по делу — им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера", "Убийство", говорится в сообщении СК РФ. Вину мужчины признали в полном объёме.
Напомним, 4 января в Костроме пропала 5-летняя девочка, которая вышла одна на прогулку. По данным следствия, 24-летний Вадим Беляков и 44-летний Денис Герасимов похитили ребёнка, а затем убили. Тело малышки было найдено в общежитии, где проживали мужчины. Оба они сознались в содеянном, их арестовали на два месяца. Известно, что мужчины за неделю до преступления охотились возле школ за мальчиком. Старший из них собирался "подарить" ребёнка для утех своему молодому сожителю.
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