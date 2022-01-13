НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Возбуждено ещё одно дело после убийства девочки в Костроме — против полицейских

Кроме того, самим задержанным предъявлено обвинение по трём статьям, по данным СК, вину они признали.

13 января, 06:15

Церемония прощания с убитой девочкой © SHOT

Следователи возбудили ещё одно уголовное дело после убийства и изнасилования 5-летней девочки в Костроме — на этот раз о халатности полицейских, которые не проследили за освободившимся из колонии педофилом.

"Возбуждено ещё одно уголовное дело — по признакам халатности в действиях должностных лиц городского отдела полиции № 2, которые, по версии следствия, ненадлежаще осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся осуждённым", рассказал РИА "Новости" председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Сами задержанные за убийство уже стали обвиняемыми по делу — им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера", "Убийство", говорится в сообщении СК РФ. Вину мужчины признали в полном объёме.

Один из педофилов-любовников, убивших девочку в Костроме, начал "косить под дурачка"

Один из педофилов-любовников, убивших девочку в Костроме, начал "косить под дурачка"

Напомним, 4 января в Костроме пропала 5-летняя девочка, которая вышла одна на прогулку. По данным следствия, 24-летний Вадим Беляков и 44-летний Денис Герасимов похитили ребёнка, а затем убили. Тело малышки было найдено в общежитии, где проживали мужчины. Оба они сознались в содеянном, их арестовали на два месяца. Известно, что мужчины за неделю до преступления охотились возле школ за мальчиком. Старший из них собирался "подарить" ребёнка для утех своему молодому сожителю.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1