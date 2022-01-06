Педофилов-любовников, убивших пятилетнюю девочку в Костроме, арестовали на два месяца
Подозреваемые сотрудничают со следствием, дают признательные показания. По делу уже назначено более 20 экспертиз.
Денис Герасимов и Вадим Беляков (слева) © "МВД Медиа"
44-летнего Дениса Герасимова и 24-летнего Вадима Белякова, сознавшихся в убийстве пятилетней девочки в Костроме, арестовали на два месяца. Ранее они оба уже были судимы: один — за педофилию и распространение порнографии, другой — за кражу.
"Свердловский районный суд города Костромы постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения мужчин под стражу сроком на 2 месяца", — сообщили Лайфу в пресс-службе суда.
В СК рассказали о расследовании дела об убийстве пятилетней девочки из Костромы © LIFE
Подозреваемые сотрудничают со следствием, дают признательные показания. По делу уже назначено более 20 экспертиз.
"В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, оперативно-разыскных мероприятий, в ходе которых будут тщательно установлены все обстоятельства совершённого преступления. Следствием уже назначено более 20 экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая, трасологическая, дактилоскопическая и другие, проводятся допросы свидетелей, допрошены потерпевшие", — сообщила Лайфу старший помощник руководителя СУ СК России по Костромской области Ольга Вакурова.
Напомним, 4 января девочка вышла на улицу Северной Правды на прогулку. Оттуда её похитили злоумышленники. Сразу были развёрнуты поиски, в них принимали участие следователи СК, полицейские, добровольцы отряда "Лиза алерт". Вскоре вышли на двоих мужчин, которые сразу признались в убийстве ребёнка. Тело девочки было обнаружено в комнате общежития неподалёку. Позже выяснилось, что один из убийц девочки судим за преступления против половой неприкосновенности, его жертвой был мальчик, не достигший 16-летнего возраста.
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