Педофилов-любовников, убивших пятилетнюю девочку в Костроме, арестовали на два месяца

44-летнего Дениса Герасимова и 24-летнего Вадима Белякова, сознавшихся в убийстве пятилетней девочки в Костроме, арестовали на два месяца. Ранее они оба уже были судимы: один — за педофилию и распространение порнографии, другой — за кражу.

"Свердловский районный суд города Костромы постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения мужчин под стражу сроком на 2 месяца", — сообщили Лайфу в пресс-службе суда.

В СК рассказали о расследовании дела об убийстве пятилетней девочки из Костромы © LIFE

Подозреваемые сотрудничают со следствием, дают признательные показания. По делу уже назначено более 20 экспертиз.

"В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, оперативно-разыскных мероприятий, в ходе которых будут тщательно установлены все обстоятельства совершённого преступления. Следствием уже назначено более 20 экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая, трасологическая, дактилоскопическая и другие, проводятся допросы свидетелей, допрошены потерпевшие", — сообщила Лайфу старший помощник руководителя СУ СК России по Костромской области Ольга Вакурова.