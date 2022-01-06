Жители Костромы принесли белые шары на церемонию прощания с убитой девочкой
Тысячи цветов, сотни мягких игрушек и белый цвет символизируют чистоту души ребёнка. В скорбный день суд изберёт меру пресечения педофилам, которые лишили девочку жизни.
Церемония прощания с убитой девочкой © SHOT
В Костроме проходит церемония прощания с убитой пятилетней девочкой © SHOT
В Костроме проходит церемония прощания с пятилетней девочкой, которая пару дней назад была похищена и убита двумя педофилами. Видео с места событий было опубликовано в телеграм-канале SHOT.
Сотни горожан пришли проститься и выразить своё сочувствие матери малышки. Они несут в часовню Всех Святых, где проходит церемония, детские игрушки, цветы и белые шары как символ чистой души ребёнка. Много постов в память о погибшем ребенке, костромичи оставляют и в соцсетях. Самая популярная фраза, которая мелькает почти в каждом комментарии — "Прости нас, ангелочек".
"Как спалось, кошмары не снились?": Педофилов-любовников, убивших пятилетнюю девочку в Костроме, доставили в суд
Напомним, 4 января девочка вышла на улицу Северной Правды на прогулку. Оттуда её похитили злоумышленники. Сразу были развёрнуты поиски, в них принимали участие следователи СК, полицейские, добровольцы отряда "Лиза алерт". Вскоре вышли на двоих мужчин, которые сразу признались в убийстве ребёнка. Тело девочки было обнаружено в комнате общежития неподалёку. Позже выяснилось, что один из убийц девочки судим за преступления против половой неприкосновенности, его жертвой был мальчик, не достигший 16-летнего возраста.
Комментариев: 0