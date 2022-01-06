Жители Костромы принесли белые шары на церемонию прощания с убитой девочкой

В Костроме проходит церемония прощания с убитой пятилетней девочкой © SHOT

В Костроме проходит церемония прощания с пятилетней девочкой, которая пару дней назад была похищена и убита двумя педофилами. Видео с места событий было опубликовано в телеграм-канале SHOT.

Сотни горожан пришли проститься и выразить своё сочувствие матери малышки. Они несут в часовню Всех Святых, где проходит церемония, детские игрушки, цветы и белые шары как символ чистой души ребёнка. Много постов в память о погибшем ребенке, костромичи оставляют и в соцсетях. Самая популярная фраза, которая мелькает почти в каждом комментарии — "Прости нас, ангелочек".