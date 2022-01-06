Актёр из фильма "Кин-дза-дза!" Михаил Бычков умер в новогоднюю ночь

Советский и российский актёр театра и кино Михаил Бычков умер в новогоднюю ночь, ему был 71 год. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на сына покойной звезды экрана.

По словам мужчины, в новогоднюю ночь пожилые родители пришли к нему в гости праздновать наступающий 2022 год. Алкоголь практически не употребляли, ограничились бокалом шампанского под бой курантов. После встречи Нового года супруги пошли домой и легли спать, но Михаил Бычков так и не проснулся. Его тело обнаружила жена Ольга Николаевна, вызвавшая на место скорую помощь и оперативные службы. Прибывшие на место медики уже ничем не смогли помочь артисту, лишь констатировали смерть. Он умер во сне по естественным причинам.