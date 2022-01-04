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Актёр Владимир Городничев умер в возрасте 74 лет

Он был наиболее известен по роли Данилы Никитича в фильме "Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке".

4 января, 07:23
<p><em style="font-style: italic;">Актёр Владимир Городничев.</em> Фото © Ивановский областной драматический театр</p>

Актёр Владимир Городничев. Фото © Ивановский областной драматический театр

В возрасте 74 лет скончался советский и российский актёр театра и кино Владимир Городничев. Печальная новость опубликована на сайте Ивановского областного драматического театра, в котором он служил с 1973 года.

"Ушёл из жизни Владимир Константинович Городничев. Актёр классической театральной школы, ведущий мастер сцены. Владимир Константинович сыграл множество ролей отечественного и зарубежного репертуара, неоднократно снимался в кино", — сообщили коллеги.

Актёр играл в пьесах "Вишнёвый сад", "Кому на Руси жить хорошо", "Король Лир" и "Сон в летнюю ночь". Также он исполнил роль Данилы Никитича в советском фильме "Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке".


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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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