Актёр Владимир Городничев умер в возрасте 74 лет

В возрасте 74 лет скончался советский и российский актёр театра и кино Владимир Городничев. Печальная новость опубликована на сайте Ивановского областного драматического театра, в котором он служил с 1973 года.

"Ушёл из жизни Владимир Константинович Городничев. Актёр классической театральной школы, ведущий мастер сцены. Владимир Константинович сыграл множество ролей отечественного и зарубежного репертуара, неоднократно снимался в кино", — сообщили коллеги.

Актёр играл в пьесах "Вишнёвый сад", "Кому на Руси жить хорошо", "Король Лир" и "Сон в летнюю ночь". Также он исполнил роль Данилы Никитича в советском фильме "Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке".

