Умер отец рок-певицы Янки Дягилевой

Умер отец советской рок-певицы Янки Дягилевой, участницы панк-рок-групп "Гражданская оборона", "Великие октябри" и др., Станислав Дягилев. Соответствующая информация появилась в группе в соцсети "ВКонтакте" "Янка Дягилева | Новосибирск".

"30 декабря умер Станислав Иванович Дягилев. Светлая память", — говорится в сообщении.

Как рассказал друг семьи в беседе с изданием NGS.ru, простились со Станиславом Дягилевым только самые близкие. Причиной смерти оказались осложнения после продолжительной болезни. Сам же Дягилев был добрым, отзывчивым и открытым человеком, отметил собеседник портала.

"Умер очень хороший, очень достойный человек, который родил такую дочку. Она должна быть, по идее, гордостью нашего города и нашей страны", — сказал он.