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Умер отец рок-певицы Янки Дягилевой

Друг семьи указал, что причиной смерти оказались осложнения после продолжительной болезни.

3 января, 14:00
<p>Умер отец рок-певицы Янки Дягилевой Станислав. Фото © VK / <a href="https://vk.com/wall-9167723_4243" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Янка Дягилева | Новосибирск</a> / d-popovskiy</p>

Умер отец рок-певицы Янки Дягилевой Станислав. Фото © VK / Янка Дягилева | Новосибирск / d-popovskiy

Умер отец советской рок-певицы Янки Дягилевой, участницы панк-рок-групп "Гражданская оборона", "Великие октябри" и др., Станислав Дягилев. Соответствующая информация появилась в группе в соцсети "ВКонтакте" "Янка Дягилева | Новосибирск".

"30 декабря умер Станислав Иванович Дягилев. Светлая память", — говорится в сообщении.

Как рассказал друг семьи в беседе с изданием NGS.ru, простились со Станиславом Дягилевым только самые близкие. Причиной смерти оказались осложнения после продолжительной болезни. Сам же Дягилев был добрым, отзывчивым и открытым человеком, отметил собеседник портала.

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"Умер очень хороший, очень достойный человек, который родил такую дочку. Она должна быть, по идее, гордостью нашего города и нашей страны", — сказал он.

Ранее умер трёхкратный чемпион Олимпийских игр Виктор Санеев. Он является единственным спортсменом в истории, который трижды становился победителем Игр в тройном прыжке.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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