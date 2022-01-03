В Посольстве ФРГ в Москве не подтвердили планы Шольца встретиться с Путиным
Ранее с подобной информацией выступила немецкая газета Bild, заметив, что подготовка к событию идёт уже две недели.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото © Facebook / Посольство Германии в Москве
В Посольстве Германии в Москве не могут подтвердить информацию о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен провести в январе встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Мы не можем этого подтвердить", — ответили в дипведомстве на соответствующий вопрос.
Ранее Лайф рассказывал, что планы Шольца встретиться с президентом России Владимиром Путиным в январе 2022 года озвучила немецкая газета Bild. Утверждается, что глава немецкого правительства считает важным фактором выстраивание отношений с Россией и стремится к "новому началу" в этом вопросе.
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