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В Посольстве ФРГ в Москве не подтвердили планы Шольца встретиться с Путиным

Ранее с подобной информацией выступила немецкая газета Bild, заметив, что подготовка к событию идёт уже две недели.

3 января, 13:47
<p>Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/DeutscheBotschaftMoskau/photos/10159769760526350" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Посольство Германии в Москве </a></p>

Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото © Facebook / Посольство Германии в Москве

В Посольстве Германии в Москве не могут подтвердить информацию о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен провести в январе встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Мы не можем этого подтвердить", — ответили в дипведомстве на соответствующий вопрос.

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Ранее Лайф рассказывал, что планы Шольца встретиться с президентом России Владимиром Путиным в январе 2022 года озвучила немецкая газета Bild. Утверждается, что глава немецкого правительства считает важным фактором выстраивание отношений с Россией и стремится к "новому началу" в этом вопросе.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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