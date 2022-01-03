В Посольстве ФРГ в Москве не подтвердили планы Шольца встретиться с Путиным

В Посольстве Германии в Москве не могут подтвердить информацию о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен провести в январе встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Мы не можем этого подтвердить", — ответили в дипведомстве на соответствующий вопрос.