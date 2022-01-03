Bild: Канцлер ФРГ Шольц планирует в январе встретиться с Путиным

Новый канцлер Германии Олаф Шольц рассчитывает уже в январе 2022 года встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Шольц стремится к "новому началу" в отношениях с Москвой, считая важным фактором выстраивание связей с РФ. В частности, это касается газового и украинского вопроса. Отмечается, что советник канцлера по внешнеполитическим делам Йенс Плётнер уже две недели готовит встречу главы немецкого правительства и российского лидера.

При этом подобный настрой идёт вразрез с мнением партии "Зелёные", которая настроена в отношении России более критично, особенно по вопросам внешней политики.