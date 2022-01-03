Bild: Канцлер ФРГ Шольц планирует в январе встретиться с Путиным
Утверждается, что глава немецкого правительства считает важным фактором выстраивание отношений с Россией и стремится к "новому началу" в этом вопросе.
Олаф Шольц. Фото © Instagram / bundeskanzler
Новый канцлер Германии Олаф Шольц рассчитывает уже в январе 2022 года встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, Шольц стремится к "новому началу" в отношениях с Москвой, считая важным фактором выстраивание связей с РФ. В частности, это касается газового и украинского вопроса. Отмечается, что советник канцлера по внешнеполитическим делам Йенс Плётнер уже две недели готовит встречу главы немецкого правительства и российского лидера.
При этом подобный настрой идёт вразрез с мнением партии "Зелёные", которая настроена в отношении России более критично, особенно по вопросам внешней политики.
Напомним, свой первый телефонный разговор Путин и Шольц провели 21 декабря. Российский лидер проинформировал канцлера о предложениях по гарантиям безопасности, которые Москва направила западным партнёрам, также беседа коснулась ситуации на Украине.
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