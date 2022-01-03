Лайф узнал версию сотрудников бассейна в Омске, где девять детей отравились хлором

В омском спортивно-оздоровительном центре "Райская лагуна", после отдыха в котором девять детей госпитализировали с отравлением парами хлора, опровергают превышение вещества в бассейне. Версию сотрудников сауны сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

В бассейне заявили в общении со стражами порядка, что до и после происшествия в комплексе ещё были люди — и с ними всё в порядке. Там не знают, почему у несовершеннолетних пошла такая реакция. Правду же устанавливают специалисты, на месте происшествия взяты пробы воды, допрошены свидетели.

СУ СКР по Омской области возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". По предварительным данным, в сауне на улице Дианова 2 января отдыхало три семьи с девятью детьми в возрасте от 3 до 13 лет. После 22 часов вечера их родители заметили недомогание несовершеннолетних и обратились в больницу. Сейчас состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, их обследуют врачи.