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Лайф узнал версию сотрудников бассейна в Омске, где девять детей отравились хлором

Расследовать происшествие будет Следственный комитет, возбудивший уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

3 января, 08:04
<p>Бассейн в Омске, после отдыха в котором были госпитализированы дети. Фото © <a href="http://raylaguna.ru/index.php/bassejn/item/20-bassejn-2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Raylaguna.ru</a></p>

Бассейн в Омске, после отдыха в котором были госпитализированы дети. Фото © Raylaguna.ru

В омском спортивно-оздоровительном центре "Райская лагуна", после отдыха в котором девять детей госпитализировали с отравлением парами хлора, опровергают превышение вещества в бассейне. Версию сотрудников сауны сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

В бассейне заявили в общении со стражами порядка, что до и после происшествия в комплексе ещё были люди — и с ними всё в порядке. Там не знают, почему у несовершеннолетних пошла такая реакция. Правду же устанавливают специалисты, на месте происшествия взяты пробы воды, допрошены свидетели.

Девять детей госпитализировали в Омске после отравления хлоркой в оздоровительном центре

Девять детей госпитализировали в Омске после отравления хлоркой в оздоровительном центре

СУ СКР по Омской области возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". По предварительным данным, в сауне на улице Дианова 2 января отдыхало три семьи с девятью детьми в возрасте от 3 до 13 лет. После 22 часов вечера их родители заметили недомогание несовершеннолетних и обратились в больницу. Сейчас состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, их обследуют врачи.

Ранее Лайф рассказывал, что в Магаданской области 10 человек отравились угарным газом в маршрутке. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, от госпитализации они отказались. По факту инцидента начата проверка.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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