Девять детей госпитализировали в Омске после отравления хлоркой в оздоровительном центре

В Омске девять детей госпитализированы с подозрением на отравление парами хлора в спортивно-оздоровительном центре. Прокуратура региона организовала проверку, сообщается на сайте ведомства.

"Прокуратурой Кировского округа Омска организована проверка по информации медицинского учреждения о госпитализации в ночное время девяти несовершеннолетних с подозрением на отравление парами хлора после посещения 2 января текущего года одного из спортивно-оздоровительных центров в Омске", — сказано в записи.

Ведомство планирует оценить соответствие оказываемых организацией услуг установленным требованиям, включая санитарно-эпидемиологические. По данным ТАСС, ссылающегося на источник в экстренных службах, всё произошло в спортивно-оздоровительном комплексе "Райская лагуна", где вечером 2 января отдыхало несколько семей. Под утро плохо стало девяти несовершеннолетним, все они госпитализированы, трое в состоянии средней степени тяжести, шесть — лёгкой. Ещё одна женщина находится дома на амбулаторном лечении.

При этом в Минздраве Омской области уточнили, что угрозы жизни для несовершеннолетних нет. Часть пострадавших выпишут уже сегодня, а некоторых — в течение двух дней.