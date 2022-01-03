Девять детей госпитализировали в Омске после отравления хлоркой в оздоровительном центре
Также среди пострадавших одна женщина, однако она осталась на амбулаторном лечении дома. По факту случившегося проводится проверка.
Фото © VK / Om1.ru: новости Омска
В Омске девять детей госпитализированы с подозрением на отравление парами хлора в спортивно-оздоровительном центре. Прокуратура региона организовала проверку, сообщается на сайте ведомства.
"Прокуратурой Кировского округа Омска организована проверка по информации медицинского учреждения о госпитализации в ночное время девяти несовершеннолетних с подозрением на отравление парами хлора после посещения 2 января текущего года одного из спортивно-оздоровительных центров в Омске", — сказано в записи.
Ведомство планирует оценить соответствие оказываемых организацией услуг установленным требованиям, включая санитарно-эпидемиологические. По данным ТАСС, ссылающегося на источник в экстренных службах, всё произошло в спортивно-оздоровительном комплексе "Райская лагуна", где вечером 2 января отдыхало несколько семей. Под утро плохо стало девяти несовершеннолетним, все они госпитализированы, трое в состоянии средней степени тяжести, шесть — лёгкой. Ещё одна женщина находится дома на амбулаторном лечении.
При этом в Минздраве Омской области уточнили, что угрозы жизни для несовершеннолетних нет. Часть пострадавших выпишут уже сегодня, а некоторых — в течение двух дней.
Ранее Лайф рассказывал, что девять человек отравились хлоркой в бассейне частного дома в Татарстане. Трое пострадавших в результате случившегося — дети 11, 14 и 16 лет. Они в больнице.
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