Транзит российского газа через Украину в Словакию снижается второй день подряд
Это происходит на фоне того, что "Газпром" две недели не бронирует мощности газопровода Ямал – Европа для транзита голубого топлива через Польшу.
Фото © ПАО "Газпром"
Транзит российского газа через Украину в Словакию продолжил падение и 2 января, упав почти на 30%. Об этом говорят данные словацкого оператора газотранспортной системы Eustream.
Так, объёмы прокачки топлива через пограничный пункт Ужгород – Вельке Капушаны сократился с 49,5 до 35,5 миллиона кубометров.
Напомним, 1 января транзит российского газа через Украину в Словакию рухнул до ноябрьского минимума. Снижение поставок наблюдается на фоне того, что "Газпром" с 20 декабря не бронирует мощности газопровода Ямал – Европа для транзита голубого топлива через Польшу.
А ранее Лайф рассказывал, что запасы газа на Украине упали на 43% за год. Глава "Газпрома" отмечал, что соседняя страна уже оказалась в зоне исторически минимальных объёмов топлива в подземных хранилищах.
Комментариев: 0