Транзит российского газа через Украину в Словакию снижается второй день подряд

Транзит российского газа через Украину в Словакию продолжил падение и 2 января, упав почти на 30%. Об этом говорят данные словацкого оператора газотранспортной системы Eustream.

Так, объёмы прокачки топлива через пограничный пункт Ужгород – Вельке Капушаны сократился с 49,5 до 35,5 миллиона кубометров.

Напомним, 1 января транзит российского газа через Украину в Словакию рухнул до ноябрьского минимума. Снижение поставок наблюдается на фоне того, что "Газпром" с 20 декабря не бронирует мощности газопровода Ямал – Европа для транзита голубого топлива через Польшу.