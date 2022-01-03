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Транзит российского газа через Украину в Словакию снижается второй день подряд

Это происходит на фоне того, что "Газпром" две недели не бронирует мощности газопровода Ямал – Европа для транзита голубого топлива через Польшу.

3 января, 06:09
<p>Фото © <a href="https://www.gazprom.ru/f/posts/50/651772/cdm40168.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПАО "Газпром"</a></p>

Фото © ПАО "Газпром"

Транзит российского газа через Украину в Словакию продолжил падение и 2 января, упав почти на 30%. Об этом говорят данные словацкого оператора газотранспортной системы Eustream.

Так, объёмы прокачки топлива через пограничный пункт Ужгород – Вельке Капушаны сократился с 49,5 до 35,5 миллиона кубометров.

31 декабря из европейских подземных хранилищ отобрали рекордно низкий объём газа за 10 лет

31 декабря из европейских подземных хранилищ отобрали рекордно низкий объём газа за 10 лет

Напомним, 1 января транзит российского газа через Украину в Словакию рухнул до ноябрьского минимума. Снижение поставок наблюдается на фоне того, что "Газпром" с 20 декабря не бронирует мощности газопровода Ямал – Европа для транзита голубого топлива через Польшу.

А ранее Лайф рассказывал, что запасы газа на Украине упали на 43% за год. Глава "Газпрома" отмечал, что соседняя страна уже оказалась в зоне исторически минимальных объёмов топлива в подземных хранилищах.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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