31 декабря из европейских подземных хранилищ отобрали рекордно низкий объём газа за 10 лет

31 декабря отбор газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) продолжил снижаться на фоне тёплой погоды и стал самым низким за последнее десятилетие. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Так, в пятницу из ПХГ отобрали только 136,6 миллиона кубических метров — меньше всего, начиная с 2012 года. Закачка же второй день подряд оказалась выше изъятий и составила 295,6 миллиона кубических метров. Причиной этому стали субтропические воздушные массы, которые пришли в регион. По данным синоптиков, жители Великобритании и Австрии встретили Новый год при рекордно высокой температуре за всю историю метеонаблюдений — 16,2 и 18,3 градуса тепла.