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31 декабря из европейских подземных хранилищ отобрали рекордно низкий объём газа за 10 лет

Причиной этому стали субтропические воздушные массы, которые пришли в регион. Так, по данным синоптиков, жители Великобритании и Австрии встретили Новый год при рекордно высокой температуре.

1 января, 20:33

© ТАСС / AP

31 декабря отбор газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) продолжил снижаться на фоне тёплой погоды и стал самым низким за последнее десятилетие. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Так, в пятницу из ПХГ отобрали только 136,6 миллиона кубических метров — меньше всего, начиная с 2012 года. Закачка же второй день подряд оказалась выше изъятий и составила 295,6 миллиона кубических метров. Причиной этому стали субтропические воздушные массы, которые пришли в регион. По данным синоптиков, жители Великобритании и Австрии встретили Новый год при рекордно высокой температуре за всю историю метеонаблюдений — 16,2 и 18,3 градуса тепла.

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Всего за декабрь из европейских ПХГ отобрали 15,63 миллиарда кубических метров. Для последнего месяца года это четвёртый результат за всю историю наблюдений, которые GIE ведёт с 2011 года. 31 декабря общая наполненность хранилищ выросла до 55,93% и сейчас составляет 60,38 миллиарда кубических метров. Это на 20,6 миллиарда кубических метров меньше, чем в прошлом году.

Ранее Лайф рассказывал, что цена на газ в Европе в последний день года опустилась ниже $800 за тысячу кубометров. Это случилось впервые с 10 ноября. По сравнению с историческим рекордом прошлой недели стоимость голубого топлива упала почти в три раза.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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