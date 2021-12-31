Цена на газ в Европе опустилась ниже $800 за тысячу кубометров впервые с 10 ноября

В ходе биржевых торгов цена на газ в Европе опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубометров. Такое снижение фиксируется впервые с 10 ноября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снижалась до 796 долларов за тысячу кубометров, или 68 евро за МВт*ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару).

Отметим, что общее снижение цен на газ с начала торгов составляет больше 22%. По сравнению с историческим рекордом прошлой недели, стоимость упала почти в три раза.