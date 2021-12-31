Цена на газ в Европе опустилась ниже $800 за тысячу кубометров впервые с 10 ноября
Общее снижение стоимости голубого топлива с начала торгов составляет более 22% — по сравнению с историческим рекордом прошлой недели, цена газа упала почти в три раза.
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В ходе биржевых торгов цена на газ в Европе опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубометров. Такое снижение фиксируется впервые с 10 ноября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Так, стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снижалась до 796 долларов за тысячу кубометров, или 68 евро за МВт*ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару).
Отметим, что общее снижение цен на газ с начала торгов составляет больше 22%. По сравнению с историческим рекордом прошлой недели, стоимость упала почти в три раза.
Лайф напоминает, что ещё 10 сентября "Газпром" сообщил о завершении строительства "Северного потока – 2". А накануне, 29 декабря, глава компании Алексей Миллер объявил, что обе нитки заполнены газом и трубопровод готов к работе. Как уточнил оператор проекта Nord Stream 2 AG, давления в трубе достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа.
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