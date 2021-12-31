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Шеф-повар Табаков рассказал, из чего приготовить самый вкусный оливье

Эксперт поделился секретами этого блюда. Например, он обратил внимание, что курицу можно заменить колбасой, а также отметил, что от добавления лука лучше воздержаться.

31 декабря, 12:48
<p>© Shutterstock</p>

© Shutterstock

На дворе 31 декабря, а значит, россияне полным ходом готовятся к празднованию Нового года, который невозможно представить без праздничных блюд, в числе которых всеми любимый салат оливье. Московский шеф-повар Дмитрий Табаков в беседе с телеканалом "360" раскрыл секрет идеального блюда.

По мнению эксперта, самым вкусным является оливье, который приготовили по классическому рецепту. В состав такого салата входят картофель, свежие и солёные огурцы, зелёный горошек, а также яйца, курица и майонез. При этом Табаков отметил, что многие россияне называют этот салат "Столичный".

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Повар также рассказал о некоторых секретах этого блюда. Например, он обратил внимание, что курицу можно заменить колбасой, а от добавления лука лучше воздержаться.

А ранее аналитики выяснили, что россияне предпочитают в оливье — курицу или колбасу. Жители России рассказали о предпочтениях по заправке блюда, а также о классических и необычных рецептах традиционного новогоднего салата.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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