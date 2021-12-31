Шеф-повар Табаков рассказал, из чего приготовить самый вкусный оливье

На дворе 31 декабря, а значит, россияне полным ходом готовятся к празднованию Нового года, который невозможно представить без праздничных блюд, в числе которых всеми любимый салат оливье. Московский шеф-повар Дмитрий Табаков в беседе с телеканалом "360" раскрыл секрет идеального блюда.

По мнению эксперта, самым вкусным является оливье, который приготовили по классическому рецепту. В состав такого салата входят картофель, свежие и солёные огурцы, зелёный горошек, а также яйца, курица и майонез. При этом Табаков отметил, что многие россияне называют этот салат "Столичный".

Повар также рассказал о некоторых секретах этого блюда. Например, он обратил внимание, что курицу можно заменить колбасой, а от добавления лука лучше воздержаться.