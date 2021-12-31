Врач Болибок назвал условия, при которых можно встретить Новый год на улице
Иммунолог предупредил, что нельзя согреваться зимой алкогольными напитками, лучше предпочесть им тёплый чай.
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Отметить Новый год на природе или в городе вне дома можно, только если разница температуры в помещении и на улице не очень существенная. Комфортной для праздника на свежем воздухе следует считать минус пять градусов. Об этом рассказал РИА "Новости" врач-иммунолог Владимир Болибок.
"Всё зависит от разницы температур на улице и в помещении. Если небольшой мороз, то можно и несколько часов провести, если минус 35, то лучше на улице не праздновать совсем", — пояснил он.
При этом важно тепло одеться и не забывать, что ноги не должны промокнуть. Вместо алкоголя на улицу стоит взять горячий чай в термосе — это не даст организму замёрзнуть. А распространённое мнение, что спиртосодержащие напитки согревают зимой, ошибочно. Употребление алкоголя на улице может как раз стать источником больших проблем со здоровьем, отметил эксперт.
Ранее Лайф назвал самые опасные подарки для ребёнка на Новый год. Например, летающие и стреляющие игрушки могут быть травмоопасными, поэтому в них лучше играть вместе с ребёнком. Наборы для опытов — отличный подарок для юных экспериментаторов, но использовать их нужно строго по инструкции, иначе игра может привести к неприятным последствиям.
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