Врач Болибок назвал условия, при которых можно встретить Новый год на улице

Отметить Новый год на природе или в городе вне дома можно, только если разница температуры в помещении и на улице не очень существенная. Комфортной для праздника на свежем воздухе следует считать минус пять градусов. Об этом рассказал РИА "Новости" врач-иммунолог Владимир Болибок.

"Всё зависит от разницы температур на улице и в помещении. Если небольшой мороз, то можно и несколько часов провести, если минус 35, то лучше на улице не праздновать совсем", — пояснил он.

При этом важно тепло одеться и не забывать, что ноги не должны промокнуть. Вместо алкоголя на улицу стоит взять горячий чай в термосе — это не даст организму замёрзнуть. А распространённое мнение, что спиртосодержащие напитки согревают зимой, ошибочно. Употребление алкоголя на улице может как раз стать источником больших проблем со здоровьем, отметил эксперт.