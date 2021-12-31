Скворцова: Никто из участников исследования вакцины "Конвасэл" не заболел ковидом

Ни один из людей, привитых новой российской вакциной "Конвасэл" в рамках клинических испытаний препарата, не заразился коронавирусом. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в интервью телеканалу "Россия 24" . Она отметила, что исследования начались с 19 июля.

"Это объединённая первая и вторая фаза. Весь этот период мы регулярно смотрим за состоянием иммунитета и за состоянием вакцинированных. Во-первых, никто пока не заболел. Хотя люди находятся на свободном режиме, и это очень важно, потому что протективность в силе, хотя это небольшое количество, это сейчас чуть больше 150 человек", — отметила Скворцова.