Скворцова: Никто из участников исследования вакцины "Конвасэл" не заболел ковидом
Глава ФМБА отметила, что люди находятся на свободном режиме, что важно, потому что протективность в силе.
© Агентство "Москва" / Сандурская Софья
Ни один из людей, привитых новой российской вакциной "Конвасэл" в рамках клинических испытаний препарата, не заразился коронавирусом. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в интервью телеканалу "Россия 24". Она отметила, что исследования начались с 19 июля.
"Это объединённая первая и вторая фаза. Весь этот период мы регулярно смотрим за состоянием иммунитета и за состоянием вакцинированных. Во-первых, никто пока не заболел. Хотя люди находятся на свободном режиме, и это очень важно, потому что протективность в силе, хотя это небольшое количество, это сейчас чуть больше 150 человек", — отметила Скворцова.
Отметим, что разработчиком препарата является Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России.
Ранее Скворцова сообщила, что вакцину "Конвасэл" могут зарегистрировать к концу первого квартала 2022 года. Она отметила, что для этого необходимо провести наблюдение за пациентами, которые привились препаратом в августе и сентябре этого года.
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