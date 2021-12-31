КГБ Белоруссии признал экстремистским телеграм-канал "Гидра" и состоящих в нём граждан
Теперь руководителям и участникам формирования может грозить лишение свободы сроком до семи лет, отметили в ведомстве.
Здание КГБ Белоруссии © Wikipedia
Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии признал экстремистским формированием группу граждан, объединившихся посредством телеграм-канала "Гидра". Интернет-ресурсы были включены в размещённый на сайте МВД перечень организаций, причастных к экстремистской деятельности.
"Группа граждан, объединившаяся посредством телеграм-канала "Гидра", Telegram-чата "Гидра чат", осуществляет экстремистскую деятельность", — говорится на сайте ведомства.
Как отмечается, руководителям и участникам экстремистского формирования может грозить лишение свободы сроком до семи лет.
А ранее МВД Белоруссии признало экстремистами граждан, объединившихся вокруг "Радыё Свабода". Также суд в Минске признал экстремистским телеграм-канал "Радыё Свабода — Беларусь". Аналогичные решения приняты относительно его аккаунтов в социальных сетях и на видеохостинге "Ютуб".
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