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КГБ Белоруссии признал экстремистским телеграм-канал "Гидра" и состоящих в нём граждан

Теперь руководителям и участникам формирования может грозить лишение свободы сроком до семи лет, отметили в ведомстве.

31 декабря, 11:32
<p>Здание КГБ Белоруссии © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Здание КГБ Белоруссии © Wikipedia

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии признал экстремистским формированием группу граждан, объединившихся посредством телеграм-канала "Гидра". Интернет-ресурсы были включены в размещённый на сайте МВД перечень организаций, причастных к экстремистской деятельности.

"Группа граждан, объединившаяся посредством телеграм-канала "Гидра", Telegram-чата "Гидра чат", осуществляет экстремистскую деятельность", — говорится на сайте ведомства.

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Как отмечается, руководителям и участникам экстремистского формирования может грозить лишение свободы сроком до семи лет.

А ранее МВД Белоруссии признало экстремистами граждан, объединившихся вокруг "Радыё Свабода". Также суд в Минске признал экстремистским телеграм-канал "Радыё Свабода — Беларусь". Аналогичные решения приняты относительно его аккаунтов в социальных сетях и на видеохостинге "Ютуб".

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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