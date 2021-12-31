Вылетел задержанный более чем на сутки рейс Екатеринбург – Анталья
После многочисленных переносов самолёт покинул воздушную гавань 31 декабря в 11:45 по московскому времени.
Аэропорт "Кольцово" © Wikipedia
Рейс авиакомпании Azur Air, который должен был следовать по маршруту из Екатеринбурга в Анталью и был задержан более чем на сутки в аэропорту Кольцово, вылетел.
По данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта, воздушное судно должно было отправиться в путь ещё в 4:30 мск 30 декабря, однако после многочисленных переносов самолёт покинул воздушную гавань только на следующий день в 11:45 мск.
Напомним, в связи с инцидентом прокуратура проводит проверку. Пассажиры, которые в канун Нового года вместо путешествия в Турцию застряли в аэропорту, жаловались, что представитель авиакомпании на контакт с ними не выходит. Среди ожидающих было немало детей.
Комментариев: 0