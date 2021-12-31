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Вылетел задержанный более чем на сутки рейс Екатеринбург – Анталья

После многочисленных переносов самолёт покинул воздушную гавань 31 декабря в 11:45 по московскому времени.

31 декабря, 11:09
<p>Аэропорт "Кольцово" ©<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B_A_%D0%B8_B_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Wikipedia</a></p>

Аэропорт "Кольцово" © Wikipedia

Рейс авиакомпании Azur Air, который должен был следовать по маршруту из Екатеринбурга в Анталью и был задержан более чем на сутки в аэропорту Кольцово, вылетел.

По данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта, воздушное судно должно было отправиться в путь ещё в 4:30 мск 30 декабря, однако после многочисленных переносов самолёт покинул воздушную гавань только на следующий день в 11:45 мск.

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Напомним, в связи с инцидентом прокуратура проводит проверку. Пассажиры, которые в канун Нового года вместо путешествия в Турцию застряли в аэропорту, жаловались, что представитель авиакомпании на контакт с ними не выходит. Среди ожидающих было немало детей.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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