Лидер Китая Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом
Председатель КНР подчеркнул, что он рассчитывает поддерживать тесные контакты с российским лидером в будущем году.
Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото © Kremlin.ru
Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с Новым годом и выразил надежду на дальнейшее выстраивание дружеских отношений, повышение качества и модернизации сотрудничества между РФ и Китаем.
"Си Цзиньпин подчеркнул, что в 2022 году стартует проведение российско-китайских годов спортивных обменов, стороны продолжат писать новую главу дружбы двух стран, передающейся из поколения в поколение", — говорится в телеграмме Си Цзиньпина, опубликованной на сайте МИД КНР.
Глава страны подчеркнул, что он рассчитывает поддерживать тесные контакты с российским лидером, "совместно направлять устойчивые и долговременные российско-китайские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху".
Ранее Путин рассказал, как дружба с Си Цзиньпином помогает выстраивать сотрудничество России и Китая. Президент отметил, что страны взаимодействуют в энергетике, в том числе атомной, а также в сфере высоких технологий, в космосе и военном деле.
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