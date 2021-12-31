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Лидер Китая Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом

Председатель КНР подчеркнул, что он рассчитывает поддерживать тесные контакты с российским лидером в будущем году.

31 декабря, 10:53
<p>Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/60757/photos/59554" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото © Kremlin.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с Новым годом и выразил надежду на дальнейшее выстраивание дружеских отношений, повышение качества и модернизации сотрудничества между РФ и Китаем.

"Си Цзиньпин подчеркнул, что в 2022 году стартует проведение российско-китайских годов спортивных обменов, стороны продолжат писать новую главу дружбы двух стран, передающейся из поколения в поколение", — говорится в телеграмме Си Цзиньпина, опубликованной на сайте МИД КНР.

Путин поздравил мировых лидеров и глав международных организаций с Новым годом

Путин поздравил мировых лидеров и глав международных организаций с Новым годом

Глава страны подчеркнул, что он рассчитывает поддерживать тесные контакты с российским лидером, "совместно направлять устойчивые и долговременные российско-китайские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху".

Ранее Путин рассказал, как дружба с Си Цзиньпином помогает выстраивать сотрудничество России и Китая. Президент отметил, что страны взаимодействуют в энергетике, в том числе атомной, а также в сфере высоких технологий, в космосе и военном деле.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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