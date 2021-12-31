Лидер Китая Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с Новым годом и выразил надежду на дальнейшее выстраивание дружеских отношений, повышение качества и модернизации сотрудничества между РФ и Китаем.

"Си Цзиньпин подчеркнул, что в 2022 году стартует проведение российско-китайских годов спортивных обменов, стороны продолжат писать новую главу дружбы двух стран, передающейся из поколения в поколение", — говорится в телеграмме Си Цзиньпина, опубликованной на сайте МИД КНР.

Глава страны подчеркнул, что он рассчитывает поддерживать тесные контакты с российским лидером, "совместно направлять устойчивые и долговременные российско-китайские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху".