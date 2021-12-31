В аэропортах Москвы задержано и отменено более 200 рейсов

Более 200 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

На момент 13:20 мск, согласно сервису "Яндекс.Расписание", наибольшее число отмен зафиксировано в Шереметьево — это около 155 рейсов. В Домодедово отменили всего три рейса, но более 20 задержали. Во Внуково ждут вылета с опозданием 17 самолётов, пять рейсов отменили.

По данным некоторых СМИ, рейсы могли отменить из-за низкой загрузки по решению авиакомпаний.