Захарова пожелала россиянам в новом году чаще замечать в жизни хорошее и доброе
Официальный представитель МИД напомнила, что любовь украшает этот мир и нужно наполнять ею себя и пространство вокруг.
Мария Захарова © Instagram/mzakharovamid
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в обращении к согражданам пожелала всем в новом году мира и попросила "ценить его и беречь". В разговоре с "Газетой.ru" она обратила внимание на то, что хорошего в жизни происходит много, просто часто оно воспринимается большинством как обыденность. Поэтому дипломат пожелала уметь замечать прекрасное и светлое в каждом дне.
"Очень часто мы реагируем только на плохие вещи и тут уже нас не остановить в наших эмоциях. Бывает такое, что хорошего происходит намного больше, мы просто относимся к этому как к чему-то само собой разумеющемуся. А можно было бы быть более внимательными к тому, что вокруг нас происходит хорошего, доброго, светлого, чудесного и прекрасного. Вот именно этого я бы и хотела всем пожелать", — сказала Захарова.
Она отметила, что мир без любви невозможен, поэтому важно наполнять ею себя и всё вокруг. И, конечно же, официальный представитель МИД традиционно пожелала россиянам благополучия, здоровья, счастья, успеха, удачи и радости.
Ранее Лайф писал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством. Глава правительства пожелал соотечественникам крепкого здоровья, счастья, а также удачи и успехов в 2022 году.
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