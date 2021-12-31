Захарова пожелала россиянам в новом году чаще замечать в жизни хорошее и доброе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в обращении к согражданам пожелала всем в новом году мира и попросила "ценить его и беречь". В разговоре с "Газетой.ru" она обратила внимание на то, что хорошего в жизни происходит много, просто часто оно воспринимается большинством как обыденность. Поэтому дипломат пожелала уметь замечать прекрасное и светлое в каждом дне.

"Очень часто мы реагируем только на плохие вещи и тут уже нас не остановить в наших эмоциях. Бывает такое, что хорошего происходит намного больше, мы просто относимся к этому как к чему-то само собой разумеющемуся. А можно было бы быть более внимательными к тому, что вокруг нас происходит хорошего, доброго, светлого, чудесного и прекрасного. Вот именно этого я бы и хотела всем пожелать", — сказала Захарова.

Она отметила, что мир без любви невозможен, поэтому важно наполнять ею себя и всё вокруг. И, конечно же, официальный представитель МИД традиционно пожелала россиянам благополучия, здоровья, счастья, успеха, удачи и радости.