Дмитрий Гоблин Пучков раскритиковал феминистическую повестку новой "Матрицы"

Напомним, фильм "Матрица. Воскрешение" вышел на экраны 16 декабря 2021 года. При этом предпродажи билетов на картину в РФ превысили 37 млн рублей. Фантастический боевик является продолжением франшизы, в которую вошли картины "Матрица" (The Matrix, 1999), "Матрица. Перезагрузка" (The Matrix Reloaded, 2003) и "Матрица. Революция" (The Matrix Revolutions, 2003).