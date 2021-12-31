Дмитрий Гоблин Пучков раскритиковал феминистическую повестку новой "Матрицы" © LIFE

Идея сделать главной героиней Тринити в четвёртой части культовой франшизы "Матрица" с треском провалилась, так как здесь слишком явно и навязчиво звучит феминистическая повестка. Создатели не сумели грамотно вписать этот ход в сюжет и придать ему хоть какой-либо смысл, считает писатель и блогер Дмитрий Гоблин Пучков.

"Если взять горячо всеми любимый художественный фильм "Чужие", где лейтенант Эллен Рипли всех перестреляла, главного монстра завалила, а девочку спасла. Я никого не видел, кто бы в отношении этого фильма говорил про феминизм. Почему? Потому что хорошее кино. А когда дают и навязывают, и оно никакого смысла не имеет, ну как-то это странно. И это людей бесит", — сказал Пучков в новом выпуске шоу "Дайте сказать!".

Не только этот ход, но и вся новая часть франшизы вызывает разочарование, отметил эксперт. По его мнению, этот фильм можно смотреть как боевик, но как источник философских откровений он выглядит просто смешно. По мнению блогера, вторая, третья и четвёртая части "Матрицы" были сделаны ради зарабатывания денег, кроме экшен-сцен там абсолютно нечего смотреть. С точки зрения коммерции "Матрица. Воскрешение" получилась успешной, так как люди пошли, но по тому, как они вышли, можно заключить, что "фильм не зашёл", всё было мимо, заключил блогер.

Напомним, фильм "Матрица. Воскрешение" вышел на экраны 16 декабря 2021 года. При этом предпродажи билетов на картину в РФ превысили 37 млн рублей. Фантастический боевик является продолжением франшизы, в которую вошли картины "Матрица" (The Matrix, 1999), "Матрица. Перезагрузка" (The Matrix Reloaded, 2003) и "Матрица. Революция" (The Matrix Revolutions, 2003).