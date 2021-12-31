Экс-менеджер Ким Кардашьян Кукавски найдена убитой в багажнике автомобиля в Лос-Анджелесе

В США бывшего менеджера голливудских звёзд Ким Кардашьян и Ники Минаж нашли зарезанной в собственной машине. Предполагается, что с 55-летней Анджелой Кукавски расправился её экс-возлюбленный. Об этом пишет Variety.

Женщина пропала ещё 23 декабря. Накануне полиция обнаружила её автомобиль на окраине Лос-Анджелеса, а в багажнике — тело Кукавски. Как сообщает издание, убийство мог совершить 49-летний Джейсон Баркер, с которым звёздный менеджер состояла в отношениях. По данным правоохранителей, мужчина зарезал Кукавски в её доме, а затем спрятал тело в машине и отвёз на окраину города. Мотивы убийства выясняются, одна из версий — месть экс-возлюбленной после расставания.

Анджела Кукавски вела финансовые дела и работала менеджером американских знаменитостей, в том числе Тупака, Ким Кардашьян, Ники Минаж и Канье Уэста. Также она мать пятерых детей от разных браков.