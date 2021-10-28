Известный тиктокер задержан за жестокое убийство своей жены
Весельчак, снимавший юмористические ролики по компьютерной игре Skyrim, оказался домашним тираном и фанатиком, одержимым ревностью.
Фото © NoobFeed
Звезду TikTok Али Нассар Абулабана, известного по нику JinnKid, арестовали по обвинению в убийстве собственной жены, пишет издание Kotaku. Комик, который снимал ролики из серии Skyrim in Real Life, где пародировал поведение жителей Скайрима — мира из популярной компьютерной игры, в жизни оказался не таким уж весельчаком.
Как выяснили журналисты, не так давно супруга тиктокера Ана подала на развод, обвинив мужа в домашнем насилии. Али временно перебрался в номер мотеля, но потом вернулся домой в Ист-Виллидж (Нью-Йорк) и установил на iPad своей дочери прослушивающую программу. В один из дней к Ане пришёл в гости её друг. Услышав разговоры и смех, Али впал в ярость и снова наведался в гости к экс-супруге, но уже с оружием, и открыл огонь. Жена и её приятель были жестоко убиты выстрелами в голову. Вскоре "весельчак" из "Тиктока" был арестован.
На суде Али признался в содеянном, пояснив, что жена изменяла ему, хотя следствие полагает, что убитые были связаны лишь дружескими отношениями. За двойное убийство блогеру может грозить смертная казнь.
Ранее Лайф рассказывал, что зятя из мема "Будем пить пиво" разыскивают по подозрению в кражах и убийстве. Жена и тёща Алексея Щетинина не могут понять, как мужчина, якобы скрывающийся от следствия, мог активно вести соцсети и снимать вирусные видео для "Тиктока", не боясь быть узнанным.
Комментариев: 0