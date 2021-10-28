Известный тиктокер задержан за жестокое убийство своей жены

Звезду TikTok Али Нассар Абулабана, известного по нику JinnKid, арестовали по обвинению в убийстве собственной жены, пишет издание Kotaku. Комик, который снимал ролики из серии Skyrim in Real Life, где пародировал поведение жителей Скайрима — мира из популярной компьютерной игры, в жизни оказался не таким уж весельчаком.

Как выяснили журналисты, не так давно супруга тиктокера Ана подала на развод, обвинив мужа в домашнем насилии. Али временно перебрался в номер мотеля, но потом вернулся домой в Ист-Виллидж (Нью-Йорк) и установил на iPad своей дочери прослушивающую программу. В один из дней к Ане пришёл в гости её друг. Услышав разговоры и смех, Али впал в ярость и снова наведался в гости к экс-супруге, но уже с оружием, и открыл огонь. Жена и её приятель были жестоко убиты выстрелами в голову. Вскоре "весельчак" из "Тиктока" был арестован.

На суде Али признался в содеянном, пояснив, что жена изменяла ему, хотя следствие полагает, что убитые были связаны лишь дружескими отношениями. За двойное убийство блогеру может грозить смертная казнь.