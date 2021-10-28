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Известный тиктокер задержан за жестокое убийство своей жены

Весельчак, снимавший юмористические ролики по компьютерной игре Skyrim, оказался домашним тираном и фанатиком, одержимым ревностью.

28 октября, 11:57
<p>Фото © <a href="https://www.noobfeed.com/news/12535/skyrim-irl-creator-accused-of-killing-wife-in-tragic-shooting" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NoobFeed </a></p>

Фото © NoobFeed

Звезду TikTok Али Нассар Абулабана, известного по нику JinnKid, арестовали по обвинению в убийстве собственной жены, пишет издание Kotaku. Комик, который снимал ролики из серии Skyrim in Real Life, где пародировал поведение жителей Скайрима — мира из популярной компьютерной игры, в жизни оказался не таким уж весельчаком.

Как выяснили журналисты, не так давно супруга тиктокера Ана подала на развод, обвинив мужа в домашнем насилии. Али временно перебрался в номер мотеля, но потом вернулся домой в Ист-Виллидж (Нью-Йорк) и установил на iPad своей дочери прослушивающую программу. В один из дней к Ане пришёл в гости её друг. Услышав разговоры и смех, Али впал в ярость и снова наведался в гости к экс-супруге, но уже с оружием, и открыл огонь. Жена и её приятель были жестоко убиты выстрелами в голову. Вскоре "весельчак" из "Тиктока" был арестован.

На суде Али признался в содеянном, пояснив, что жена изменяла ему, хотя следствие полагает, что убитые были связаны лишь дружескими отношениями. За двойное убийство блогеру может грозить смертная казнь.

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Ранее Лайф рассказывал, что зятя из мема "Будем пить пиво" разыскивают по подозрению в кражах и убийстве. Жена и тёща Алексея Щетинина не могут понять, как мужчина, якобы скрывающийся от следствия, мог активно вести соцсети и снимать вирусные видео для "Тиктока", не боясь быть узнанным.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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