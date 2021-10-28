Охотники поддержали москвичку, которую затравили за жуткое видео убийства козерога

Российские охотники заступились за Татьяну Баулову, которая выложила видео убийства алтайского козерога и устроила фотосессию с "трофеем". У себя в сториз в "Инстаграме" она демонстрирует множество положительных отзывов от тех, кто занимается убийством животных в тех или иных целях.

Комментаторы утверждают, что женщину несправедливо затравили в Сети. По их мнению, Татьяна выставила "вполне обычный пост про легальную охоту", но "странная группа неадекватов" его превратила в объект кибербуллинга. Охотники предлагают всем неравнодушным поддержать Татьяну. Один из комментаторов и вовсе написал, что на стороне женщины 4 000 000 охотников и "здравый смысл".

Тем временем росло и количество комментариев под скандальным постом Татьяны с убитым ею животным. Как пишет SHOT, число отзывов почти приблизилось к отметке в 19 тысяч, но внезапно пост с козерогом исчез со страницы охотницы.