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Охотники поддержали москвичку, которую затравили за жуткое видео убийства козерога

Они не видят ничего предосудительного в том, что женщина застрелила животное, а потом сфотографировалась с "трофеем".

28 октября, 11:51
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/fillederien/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fillederien</a></p>

Фото © Instagram / fillederien

Российские охотники заступились за Татьяну Баулову, которая выложила видео убийства алтайского козерога и устроила фотосессию с "трофеем". У себя в сториз в "Инстаграме" она демонстрирует множество положительных отзывов от тех, кто занимается убийством животных в тех или иных целях.

Комментаторы утверждают, что женщину несправедливо затравили в Сети. По их мнению, Татьяна выставила "вполне обычный пост про легальную охоту", но "странная группа неадекватов" его превратила в объект кибербуллинга. Охотники предлагают всем неравнодушным поддержать Татьяну. Один из комментаторов и вовсе написал, что на стороне женщины 4 000 000 охотников и "здравый смысл".

Тем временем росло и количество комментариев под скандальным постом Татьяны с убитым ею животным. Как пишет SHOT, число отзывов почти приблизилось к отметке в 19 тысяч, но внезапно пост с козерогом исчез со страницы охотницы.

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Напомним, что накануне охотница из Москвы показала видео убийства алтайского козерога и ужаснула пользователей Сети. Они предупредили, что природа не прощает такое и женщине ещё вернётся совершённое ею зло.

Москвич ужаснул соседей выставкой отрубленных голов животных в подъезде

Москвич ужаснул соседей выставкой отрубленных голов животных в подъезде

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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