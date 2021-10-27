В Горном Алтае проверят законность охоты на козерога

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил правоохранительным органам проверить законность охоты на священное для местного населения животное — козерога. А всё из-за резонансных фото и видео в соцсетях с убийством парнокопытного.

"Хорохордин призвал правоохранительные органы проверить законность охоты на козерога, которая вызвала широкий резонанс в социальных сетях. Квоты на добычу козерога действительно выдаются, при этом за последние семь лет число этих квот сократилось более чем в два с половиной раза. Глава региона выступил против добычи животных, которых многие наши жители считают священными", — сообщил РИА "Новости" пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

По мнению главы региона, не стоит публиковать вызывающий контент стрельбы в социальных сетях. Проверку по факту убийства парнокопытного охотницей из Москвы уже начали проводить сотрудники местных УМВД и СУ СКР.