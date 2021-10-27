Вирусолог оценил вероятность закрытия границ регионов РФ на нерабочие дни

Вирусолог Александр Чепурнов исключил вероятность закрытия границ регионов в РФ на период нерабочих дней, поскольку власти понимают негативные последствия от подобных мер и состояние россиян в целом. Вместе с тем эксперт разделяет опасения эпидемиологов из-за путешествий граждан на "антиковидные каникулы".

"Я думаю, что руководство страны понимает и экономические неприятности от подобных закрытий, и эмоциональную составляющую у людей. Я бы не ждал ничего такого", — сказал Чепурнов в беседе с Лайфом.

По мнению вирусолога, было бы правильно разрешить поездки за рубеж только вакцинированным, но такое решение нельзя принимать внезапно. Он также выразил надежду на то, что страх перед экономическими потерями, которые страна уже понесла, будет сильнее, чем тяжёлые цифры по заболеваемости в РФ.