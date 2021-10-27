Нарколог предложил полностью запретить продажу алкоголя в России на время пандемии

Врач-нарколог Сергей Зайцев в беседе с Лайфом поддержал решение столичных властей закрыть алкомаркеты в период нерабочих дней и призвал вовсе прекратить продажу алкоголя в стране на время пандемии коронавируса.

"Потери от алкоголя несравнимо выше, чем потери от ковида. Если действительно заботиться о здоровье, то алкомаркеты надо закрывать. И причём информационно, то есть рассказывая о влиянии алкоголя на организм человека", — подчеркнул Зайцев.

Собеседник Лайфа отметил, что закрытие алкогольных магазинов является проявлением здравого смысла со стороны властей, поскольку это соразмерная ответная мера на прекращение работы фитнес-центров и других досуговых учреждений.

"Это здравое решение, хотя и немного запоздалое. Моё мнение: на время пандемии нужно продажу алкоголя закрывать вообще, если мы действительно печёмся о здоровье населения", — заключил врач.