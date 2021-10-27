Онищенко назвал оправданным закрытие алкомаркетов в Москве в нерабочие дни
Экс главный санврач страны обратил внимание на значительные объёмы потребления спиртного в России.
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Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко поддержал решение властей Москвы закрыть алкомаркеты на период нерабочих дней, которые продлятся с 28 октября до 7 ноября. Он обратил внимание на значительные объёмы потребления спиртного в нашей стране и отметил, что "передышка" пойдёт только на пользу здоровью россиян.
"Это очень хорошо. Даже такие робкие шаги в этом направлении я считаю оправданными. У нас алкоголь употребляют больше 10 литров на душу населения. Для сведения, восемь литров (этилового спирта. — Прим. Лайфа) — это критическая черта для генофонда нации. В 2009 году употребляли 19 литров безводного алкоголя... И вы хотите сказать, что у нас нормальная ситуация? Она критическая!" — сказал Лайфу Онищенко.
Напомним, ранее в пресс-службе московского Департамента торговли и услуг подтвердили, что столичные алкомаркеты будут закрыты в период нерабочих дней. Согласно указу мэра города Сергея Собянина, с 28 октября должны закрыться все магазины, в которых ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости и/или продуктов питания составляет менее 30%.
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