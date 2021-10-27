НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Онищенко назвал оправданным закрытие алкомаркетов в Москве в нерабочие дни

Экс главный санврач страны обратил внимание на значительные объёмы потребления спиртного в России.

27 октября, 09:55

Фото © Pixabay

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко поддержал решение властей Москвы закрыть алкомаркеты на период нерабочих дней, которые продлятся с 28 октября до 7 ноября. Он обратил внимание на значительные объёмы потребления спиртного в нашей стране и отметил, что "передышка" пойдёт только на пользу здоровью россиян.

"Это очень хорошо. Даже такие робкие шаги в этом направлении я считаю оправданными. У нас алкоголь употребляют больше 10 литров на душу населения. Для сведения, восемь литров (этилового спирта. — Прим. Лайфа) — это критическая черта для генофонда нации. В 2009 году употребляли 19 литров безводного алкоголя... И вы хотите сказать, что у нас нормальная ситуация? Она критическая!" — сказал Лайфу Онищенко.

Россиянам предрекли отказ от магазинного алкоголя в пользу самогона

Россиянам предрекли отказ от магазинного алкоголя в пользу самогона

Напомним, ранее в пресс-службе московского Департамента торговли и услуг подтвердили, что столичные алкомаркеты будут закрыты в период нерабочих дней. Согласно указу мэра города Сергея Собянина, с 28 октября должны закрыться все магазины, в которых ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости и/или продуктов питания составляет менее 30%.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Юлия Архипова
Юлия Архипова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1