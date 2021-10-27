Власти Москвы подтвердили закрытие алкомаркетов в нерабочие дни

Столичные алкомаркеты всё же будут закрыты в период нерабочих дней, которые продлятся до 7 ноября. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе московского Департамента торговли и услуг.

Согласно указу мэра города Сергея Собянина, с 28 октября должны закрыться все магазины, в которых ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости и/или продуктов питания составляет менее 30%. При этом за магазинами оставили право работать на доставку. Запрет продлится до окончания нерабочих дней — до 7 ноября.

Напомним, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в России регионы постепенно снова вводят коронавирусные ограничения. В частности, возвращается система QR-кодов, без которых нельзя попасть в большинство общественных мест. Документ можно получить, пройдя вакцинацию, переболев ковидом или же предоставив свежий ПЦР-тест с отрицательным результатом. При этом, например, в Севастополе систему ужесточили ещё больше, запретив без QR-кода выезд из города. Кроме того, все регионы РФ ввели обязательную вакцинацию от ковида для ряда категорий граждан. Как правило, это работники сферы услуг, здравоохранения, образования, транспорта, ЖКХ, госслужащие.