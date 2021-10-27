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Власти Москвы подтвердили закрытие алкомаркетов в нерабочие дни

Также прекратят работу все непродовольственные магазины. Кроме тех, что торгуют товарами первой необходимости.

27 октября, 09:04
<p>Фото © ТАСС / Коньков Сергей</p>

Фото © ТАСС / Коньков Сергей

Столичные алкомаркеты всё же будут закрыты в период нерабочих дней, которые продлятся до 7 ноября. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе московского Департамента торговли и услуг.

Согласно указу мэра города Сергея Собянина, с 28 октября должны закрыться все магазины, в которых ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости и/или продуктов питания составляет менее 30%. При этом за магазинами оставили право работать на доставку. Запрет продлится до окончания нерабочих дней — до 7 ноября.

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Немерюк не подтвердил планы закрыть алкомаркеты в Москве в нерабочие дни

Напомним, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в России регионы постепенно снова вводят коронавирусные ограничения. В частности, возвращается система QR-кодов, без которых нельзя попасть в большинство общественных мест. Документ можно получить, пройдя вакцинацию, переболев ковидом или же предоставив свежий ПЦР-тест с отрицательным результатом. При этом, например, в Севастополе систему ужесточили ещё больше, запретив без QR-кода выезд из города. Кроме того, все регионы РФ ввели обязательную вакцинацию от ковида для ряда категорий граждан. Как правило, это работники сферы услуг, здравоохранения, образования, транспорта, ЖКХ, госслужащие.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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