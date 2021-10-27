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В России за сутки выявили 36 582 заболевших ковидом

Всего же с начала эпидемии в стране заразилось более восьми миллионов человек.

27 октября, 08:40
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин </p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

В России за последние сутки выявили 36 582 новых случая коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с пандемией.

"Из них 8,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1123 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 29 151 человек", — говорится в сообщении.

Наибольшее число заболевших выявили в Москве — 5789 случаев за сутки. На втором месте оказался Санкт-Петербург, где выявили 2913 случаев. На третьем — Московская область (2670). Таким образом, всего с начала эпидемии в России зафиксирован уже 8 352 601 заболевший ковидом. Выздоровело из них 7 242 735 человек, скончалось — 233 898.

В России зафиксировали новый максимум смертей от ковида

В России зафиксировали новый максимум смертей от ковида

Как уже сообщал Лайф, из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом в стране все регионы РФ ввели обязательную вакцинацию от ковида для ряда категорий граждан — как правило, это работники сферы услуг, здравоохранения, образования, транспорта, ЖКХ, госслужащие.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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