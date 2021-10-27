В Ростовской области закроют непродовольственные магазины в нерабочие дни

В Ростовской области в период нерабочих дней будет приостановлена работа непродовольственных магазинов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Исключением станут магазины, торгующие товарами первой необходимости, аптеки и организации, связанные с предоставлением услуг связи. Кроме того, с 28 октября по 7 ноября в ночное время прекратят работу кафе и рестораны. Уточняется, что в это время заведения смогут работать навынос. Вместе с тем закроются косметические и массажные салоны, сауны, бани, фитнес-клубы, спортзалы, бассейны, аквапарки, боулинг, аттракционы, цирки, кинотеатры, выставки и другие досуговые учреждения и мероприятия. Запрет не коснётся лишь театров и музеев.

На время нерабочих дней будет запрещено проведение развлекательных мероприятий, а число зрителей спортивных мероприятий будет ограничено до 500 человек, но не более 50% от вместимости зала. При этом все они должны будут предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.