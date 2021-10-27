В Ростовской области закроют непродовольственные магазины в нерабочие дни
Кроме того, в регионе запретят проведение развлекательных мероприятий, а попасть на спортивные можно будет лишь с сертификатом вакцинации или ПЦР-тестом.
Фото © ТАСС / Александр Артеменков
В Ростовской области в период нерабочих дней будет приостановлена работа непродовольственных магазинов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Исключением станут магазины, торгующие товарами первой необходимости, аптеки и организации, связанные с предоставлением услуг связи. Кроме того, с 28 октября по 7 ноября в ночное время прекратят работу кафе и рестораны. Уточняется, что в это время заведения смогут работать навынос. Вместе с тем закроются косметические и массажные салоны, сауны, бани, фитнес-клубы, спортзалы, бассейны, аквапарки, боулинг, аттракционы, цирки, кинотеатры, выставки и другие досуговые учреждения и мероприятия. Запрет не коснётся лишь театров и музеев.
На время нерабочих дней будет запрещено проведение развлекательных мероприятий, а число зрителей спортивных мероприятий будет ограничено до 500 человек, но не более 50% от вместимости зала. При этом все они должны будут предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.
Напомним, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в России регионы постепенно возвращают коронавирусные ограничения. В частности, возвращается система QR-кодов, без которых нельзя попасть в большинство общественных мест. Документ можно получить, пройдя вакцинацию, переболев ковидом или же предоставив свежий ПЦР-тест с отрицательным результатом. При этом, например, в Севастополе систему ужесточили ещё больше, запретив без QR-кода выезд из города. Кроме того, все регионы РФ ввели обязательную вакцинацию от ковида для ряда категорий граждан — как правило, это работники сферы услуг, здравоохранения, образования транспорта, ЖКХ, госслужащие.
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