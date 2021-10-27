В Ленобласти закроют крупные ТЦ и запретят дискотеки в период нерабочих дней

Власти Ленинградской области ограничат работу крупных торговых центров на период нерабочих дней. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

"С 30 октября по 7 ноября ТЦ площадью 36 тысяч квадратных метров и более закрыты. В них могут работать только аптеки и продовольственные магазины. Фуд-корты — только навынос", — сообщили в пресс-службе областного правительства.

Также во время нерабочих дней в регионе будет запрещено проведение каких-либо дискотек, концертов и других массовых мероприятий подобного рода. Приостановится работа и ночных клубов. С 8 ноября посещать все эти мероприятия можно будет при наличии QR-кода.

Работу с 30 октября по 7 ноября продолжат театры, музеи, цирки, банки, фитнес-клубы, кинотеатры, бассейны и стоматологии, однако доступ туда также будет осуществляться по QR-кодам. Аналогичные требования предписаны отелям Ленобласти.