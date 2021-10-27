В Ленобласти закроют крупные ТЦ и запретят дискотеки в период нерабочих дней
А в досуговые учреждения попасть можно будет исключительно при наличии QR-кода.
Фото © ТАСС / Сергей Ермохин
Власти Ленинградской области ограничат работу крупных торговых центров на период нерабочих дней. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко.
"С 30 октября по 7 ноября ТЦ площадью 36 тысяч квадратных метров и более закрыты. В них могут работать только аптеки и продовольственные магазины. Фуд-корты — только навынос", — сообщили в пресс-службе областного правительства.
Также во время нерабочих дней в регионе будет запрещено проведение каких-либо дискотек, концертов и других массовых мероприятий подобного рода. Приостановится работа и ночных клубов. С 8 ноября посещать все эти мероприятия можно будет при наличии QR-кода.
Работу с 30 октября по 7 ноября продолжат театры, музеи, цирки, банки, фитнес-клубы, кинотеатры, бассейны и стоматологии, однако доступ туда также будет осуществляться по QR-кодам. Аналогичные требования предписаны отелям Ленобласти.
Напомним, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в России регионы постепенно возвращают коронавирусные ограничения. В частности, возвращается система QR-кодов, без которых нельзя попасть в большинство общественных мест. Документ можно получить, пройдя вакцинацию, переболев ковидом или же предоставив свежий ПЦР-тест с отрицательным результатом. При этом, например, в Севастополе систему ужесточили ещё больше, запретив без QR-кода выезд из города. Кроме того, все регионы РФ ввели обязательную вакцинацию от ковида для ряда категорий граждан — как правило, это работники сферы услуг, здравоохранения, образования транспорта, ЖКХ, госслужащие.
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