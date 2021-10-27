В Госдуме поддержали призыв к перезапуску акции #МыВместе

Там также подчеркнули, что только вакцинация поможет вернуться к нормальной жизни.

Депутат от Новгородской области в Госдуме VIII созыва Артём Кирьянов откликнулся на призыв своего коллеги, главы Комитета ГД по молодёжной политике Артёма Метелева присоединиться к акции #МыВместе. Он подчеркнул необходимость поддержать врачей и весь медицинский персонал, который спасает жизнь людей в пандемию.

"Верю, что каждый из нас примет участие в волонтёрской деятельности, в работе с так называемыми группами риска — то есть людьми, для которых коронавирус наиболее опасен, протекает тяжело. Конечно, необходимо поддержать врачей, весь медперсонал, который спасает жизни людей", — написал депутат на своей странице во "ВКонтакте".

Кирьянов отметил, что в Новгородской области ситуация напряжённая и многие заболели в последнее время. Народный избранник призвал всех сделать прививку, ведь, только вакцинировавшись, возможно преодолеть массовую фазу болезни, сохранить здоровье пожилых людей и вернуться к нормальной жизни.