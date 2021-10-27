В Госдуме поддержали призыв к перезапуску акции #МыВместе
Фото © мывместе.рф
Там также подчеркнули, что только вакцинация поможет вернуться к нормальной жизни.
Депутат от Новгородской области в Госдуме VIII созыва Артём Кирьянов откликнулся на призыв своего коллеги, главы Комитета ГД по молодёжной политике Артёма Метелева присоединиться к акции #МыВместе. Он подчеркнул необходимость поддержать врачей и весь медицинский персонал, который спасает жизнь людей в пандемию.
"Верю, что каждый из нас примет участие в волонтёрской деятельности, в работе с так называемыми группами риска — то есть людьми, для которых коронавирус наиболее опасен, протекает тяжело. Конечно, необходимо поддержать врачей, весь медперсонал, который спасает жизни людей", — написал депутат на своей странице во "ВКонтакте".
Кирьянов отметил, что в Новгородской области ситуация напряжённая и многие заболели в последнее время. Народный избранник призвал всех сделать прививку, ведь, только вакцинировавшись, возможно преодолеть массовую фазу болезни, сохранить здоровье пожилых людей и вернуться к нормальной жизни.
Ранее Метелев в ходе пленарного заседания сообщил депутатам о возобновлении акции #МыВместе и призвал коллег присоединиться к волонтёрам, чтобы оказать помощь гражданам в условиях пандемии коронавируса. Парламентарий напомнил, что участники общероссийской акции, которая стартовала в марте 2020 года, помогли 6,5 млн россиян за время пандемии коронавируса.