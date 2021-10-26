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Депутат Госдумы призвал коллег присоединиться к акции #МыВместе

Метелев попросил парламентариев принять активное участие в работе штабов в своих регионах и оказать посильную помощь.

26 октября, 15:03
<p>Фото © <a href="https://xn--b1agazb5ah1e.xn--p1ai/volunteers/tpost/oz87xmzaz1-v-samarskoi-oblasti-dobrovoltsi-mivmeste" target="_blank" rel="noopener noreferrer">мывместе.рф</a></p>

Фото © мывместе.рф

Деятельность штабов Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе ведётся во всех регионах страны. Волонтёры-медики работают почти в 900 медицинских учреждениях, в том числе в красных зонах, рассказал председатель Комитета по молодёжной политике Артём Метелев.

По его словам, к настоящему моменту 16 тысяч участников акции задействовано в организации вакцинации населения от коронавируса. Помимо того, волонтёры занимаются адресной помощью: покупают и доставляют продукты, лекарства и предметы первой необходимости. Также они участвуют в работе медицинских организаций, кол-центров, в автомобильном волонтёрстве и многом другом. К активистам можно обратиться и за психологической помощью, для этого нужно лишь написать специалисту в чат-бот в Viber, Telegram или во "ВКонтакте" (@psy_myvmeste_bot).

"Я хочу призвать вас принять активное участие в работе штабов #МыВместе в ваших регионах и оказать посильную помощь. Она может быть любой. На горячую линию #МыВместе 8-800-200-34-11 ежедневно поступают звонки, и с введением ограничений их будет всё больше", — сказал Метелев на пленарном заседании Госдумы.

"МыВместе": Депутат Госдумы поделился полезным номером для помощи нуждающимся во время изоляции по ковиду

"МыВместе": Депутат Госдумы поделился полезным номером для помощи нуждающимся во время изоляции по ковиду

Ранее Лайф писал о том, что участники акции #МыВместе помогли 6,5 млн россиян за время пандемии коронавируса. Волонтёры продолжают оказывать адресную помощь гражданам, сейчас в ней особенно нуждаются пожилые люди.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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