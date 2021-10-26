Депутат Госдумы призвал коллег присоединиться к акции #МыВместе

Деятельность штабов Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе ведётся во всех регионах страны. Волонтёры-медики работают почти в 900 медицинских учреждениях, в том числе в красных зонах, рассказал председатель Комитета по молодёжной политике Артём Метелев.

По его словам, к настоящему моменту 16 тысяч участников акции задействовано в организации вакцинации населения от коронавируса. Помимо того, волонтёры занимаются адресной помощью: покупают и доставляют продукты, лекарства и предметы первой необходимости. Также они участвуют в работе медицинских организаций, кол-центров, в автомобильном волонтёрстве и многом другом. К активистам можно обратиться и за психологической помощью, для этого нужно лишь написать специалисту в чат-бот в Viber, Telegram или во "ВКонтакте" (@psy_myvmeste_bot).

"Я хочу призвать вас принять активное участие в работе штабов #МыВместе в ваших регионах и оказать посильную помощь. Она может быть любой. На горячую линию #МыВместе 8-800-200-34-11 ежедневно поступают звонки, и с введением ограничений их будет всё больше", — сказал Метелев на пленарном заседании Госдумы.