России предрекли долгий и мучительный путь к коллективному иммунитету по примеру гонконгского гриппа
Иммунолог Владимир Болибок не исключил, что в конечном итоге вирус затронет всех, у кого нет иммунитета, и приведёт к смерти невакцинированных людей.
Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев
Единственный надёжный способ остановить коронавирус — это высокий уровень вакцинации и своевременная ревакцинация, однако в нынешней ситуации России, скорее всего, придётся пойти по долгому пути к достижению коллективного иммунитета. Как это будет, рассказал телеканалу "360" иммунолог Владимир Болибок.
По словам эксперта, из-за низких темпов всеобщей вакцинации заразившиеся нулевым штаммом или переболевшие "дельтой" пациенты будут терять иммунитет и заражаться снова и снова.
"Вот эти повторные контакты приведут к тому, что иммунная система будет вырабатывать всё более и более высокий иммунитет и в итоге мы достигнем коллективного иммунитета, но сроки растянутся", — объясняет врач.
По его словам, эпидемия в таком случае будет растянута на несколько лет, как это было с гонконгским гриппом, который начался в 1968 году и бушевал несколько лет. Болибок не исключил, что в конечном итоге вирус затронет всех, у кого нет иммунитета, и приведёт к смерти невакцинированных людей.
Ранее главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики Медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова рассказала, что формированию полноценного коллективного иммунитета к коронавирусу в России препятствует его изменчивость, а также отношение россиян к вакцинации. На сегодняшний день уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет примерно 45,7%.
Напомним, что за сутки в России от коронавируса умерло 1106 пациентов — это новый максимум с начала пандемии. За весь период в нашей стране зафиксировано 232 775 летальных исходов.
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