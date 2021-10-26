России предрекли долгий и мучительный путь к коллективному иммунитету по примеру гонконгского гриппа

Единственный надёжный способ остановить коронавирус — это высокий уровень вакцинации и своевременная ревакцинация, однако в нынешней ситуации России, скорее всего, придётся пойти по долгому пути к достижению коллективного иммунитета. Как это будет, рассказал телеканалу "360" иммунолог Владимир Болибок.

По словам эксперта, из-за низких темпов всеобщей вакцинации заразившиеся нулевым штаммом или переболевшие "дельтой" пациенты будут терять иммунитет и заражаться снова и снова.

"Вот эти повторные контакты приведут к тому, что иммунная система будет вырабатывать всё более и более высокий иммунитет и в итоге мы достигнем коллективного иммунитета, но сроки растянутся", — объясняет врач.

По его словам, эпидемия в таком случае будет растянута на несколько лет, как это было с гонконгским гриппом, который начался в 1968 году и бушевал несколько лет. Болибок не исключил, что в конечном итоге вирус затронет всех, у кого нет иммунитета, и приведёт к смерти невакцинированных людей.