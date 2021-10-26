В Приангарье главврач больницы посоветовал непривитым от ковида "помирать дома"
В медучреждении объяснили такую позицию медика заботой о детях и уточнили, что невакцинированные всё ещё могут рассчитывать на помощь докторов.
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Главврач иркутской Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы Владимир Новожилов посоветовал невакцинированным от коронавируса "помирать дома" и не занимать места в больницах. Он заявил об этом в прямом эфире в соцсетях, отвечая на вопросы подписчиков.
"Если вы не привились и заболели, тогда не звоните на скорую, помирайте дома", — обратился к невакцинированным Новожилов.
В Министерстве здравоохранения Иркутской области объяснили такую позицию врача заботой о детях и подчеркнули, что Новожилов просто призвал к ответственности. Там напомнили, что из-за коронавируса в регионе переносятся плановые операции, но непривитые тем не менее могут рассчитывать на помощь докторов.
"Владимир Александрович — очень уважаемый врач, он переживает за своих маленьких пациентов. Дети стали болеть тяжело, и этот факт очень его беспокоит. Высказывание вовсе не означает, что тем, кто не вакцинирован, не будет оказываться помощь в полном объёме. Минздрав гарантирует, что будет. Это был призыв к вакцинации, к ответственному отношению к своему здоровью и к здоровью окружающих", — сообщили в Минздраве.
Ранее американские исследователи пришли к выводу, что риск смерти от ковида у непривитых оказался в 11 раз выше, чем у вакцинированных. Также, по мнению американских учёных, риск заражения у невакцинированных в среднем был выше в 6,1 раза.
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