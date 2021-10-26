В Приангарье главврач больницы посоветовал непривитым от ковида "помирать дома"

Главврач иркутской Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы Владимир Новожилов посоветовал невакцинированным от коронавируса "помирать дома" и не занимать места в больницах. Он заявил об этом в прямом эфире в соцсетях, отвечая на вопросы подписчиков.

"Если вы не привились и заболели, тогда не звоните на скорую, помирайте дома", — обратился к невакцинированным Новожилов.

В Министерстве здравоохранения Иркутской области объяснили такую позицию врача заботой о детях и подчеркнули, что Новожилов просто призвал к ответственности. Там напомнили, что из-за коронавируса в регионе переносятся плановые операции, но непривитые тем не менее могут рассчитывать на помощь докторов.

"Владимир Александрович — очень уважаемый врач, он переживает за своих маленьких пациентов. Дети стали болеть тяжело, и этот факт очень его беспокоит. Высказывание вовсе не означает, что тем, кто не вакцинирован, не будет оказываться помощь в полном объёме. Минздрав гарантирует, что будет. Это был призыв к вакцинации, к ответственному отношению к своему здоровью и к здоровью окружающих", — сообщили в Минздраве.