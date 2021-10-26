Бурятия вводит жёсткие правила для заселения туристов в отели

В гостиницы Бурятии во время нерабочих дней можно будет заселиться при предъявлении сертификата о прохождении вакцинации или справки о том, что человек уже перенёс коронавирус, либо при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, полученного менее чем за 72 часа до заселения.

"Заселение осуществляется при условии представления сертификата, подтверждающего получение первого компонента вакцины против коронавирусной инфекции либо полного курса вакцинации, или справки о перенесённом не более чем шесть месяцев назад заболевании. Либо результатов лабораторного обследования на CoViD-19 методом ПЦР или методом ИХА, за исключением лиц до 18 лет, а также лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках", — сообщается на официальном портале республики.

Также в Бурятии на период нерабочих дней для контроля соблюдения антиковидных ограничений будет увеличено количество мобильных групп. Они будут проверять организации общепита, торговли и сферы услуг, а также объекты спорта. В республике уже приступили к работе группы по контролю отелей, гостиниц и гостевых домов.