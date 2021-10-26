Бурятия вводит жёсткие правила для заселения туристов в отели
В республике на период нерабочих дней будет увеличено число мобильных групп для контроля соблюдения мер профилактики.
В гостиницы Бурятии во время нерабочих дней можно будет заселиться при предъявлении сертификата о прохождении вакцинации или справки о том, что человек уже перенёс коронавирус, либо при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, полученного менее чем за 72 часа до заселения.
"Заселение осуществляется при условии представления сертификата, подтверждающего получение первого компонента вакцины против коронавирусной инфекции либо полного курса вакцинации, или справки о перенесённом не более чем шесть месяцев назад заболевании. Либо результатов лабораторного обследования на CoViD-19 методом ПЦР или методом ИХА, за исключением лиц до 18 лет, а также лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках", — сообщается на официальном портале республики.
Также в Бурятии на период нерабочих дней для контроля соблюдения антиковидных ограничений будет увеличено количество мобильных групп. Они будут проверять организации общепита, торговли и сферы услуг, а также объекты спорта. В республике уже приступили к работе группы по контролю отелей, гостиниц и гостевых домов.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.
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