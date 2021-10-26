Губернатор Севастополя объяснил новые правила въезда в город

С 30 октября в Севастополь можно будет въехать через блокпосты, развёрнутые из-за ситуации с коронавирусом, не только с документами о вакцинации, но и с медотводом от неё. Однако при этом необходимо будет предъявить отрицательный ПЦР-тест. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что в городе продолжается рост заболеваемости ковидом и нерабочие дни должны стать возможностью сделать паузу, оборвать цепочки заражений. Однако, по словам губернатора, в Севастополе наблюдается массовое бронирование мест в отелях на период нерабочих дней.