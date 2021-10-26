Губернатор Севастополя объяснил новые правила въезда в город
Он отметил, что введение жёстких ограничительных мер было необходимо в связи с массовым бронированием туристами отелей на период нерабочих дней.
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С 30 октября в Севастополь можно будет въехать через блокпосты, развёрнутые из-за ситуации с коронавирусом, не только с документами о вакцинации, но и с медотводом от неё. Однако при этом необходимо будет предъявить отрицательный ПЦР-тест. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что в городе продолжается рост заболеваемости ковидом и нерабочие дни должны стать возможностью сделать паузу, оборвать цепочки заражений. Однако, по словам губернатора, в Севастополе наблюдается массовое бронирование мест в отелях на период нерабочих дней.
"Когда мы посмотрели даже бронирование официальных мест, что началось на нерабочие дни массовое бронирование нашими уважаемыми туристами, которых мы в другое время, конечно, очень любим и всегда ждём в городе, — конечно, мы вынуждены были принять решение и ограничить доступ тем, кто не позаботился о собственной безопасности", — пояснил Развожаев.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также добавил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября. В этот период федеральные учреждения культуры, кроме театров и музеев, закроют.
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