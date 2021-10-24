В России федеральные учреждения культуры закроются в нерабочие дни

Федеральные учреждения культуры, кроме театров и музеев, будут закрыты в период нерабочих дней в конце октября – начале ноября. Об этом говорится в постановлении, размещённом на сайте Правительства РФ.

"Федеральным учреждениям культуры, за исключением театров и музеев, приостановить функционирование в период нерабочих дней", — сказано в списке решений, принятых на заседании кабмина 22 октября.

Также в документе указано, что театры и музеи должны будут усилить профилактические меры, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции. В частности, одновременная заполняемость — не более 50% посетителей от общей вместимости места проведения зрелищных мероприятий. Кроме того, пускать в театры и музеи будут при наличии QR-кода о вакцинации или подтверждающего статус переболевшего ковидом. При отсутствии такого документа гражданину необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный за сутки до посещения учреждения.