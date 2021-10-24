В России федеральные учреждения культуры закроются в нерабочие дни
Исключение составят лишь театры и музеи. Согласно решению кабмина, в них будут пускать при наличии QR-кодов и ПЦР-тестов. Кроме того, посетители должны иметь при себе индивидуальные средства защиты.
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Федеральные учреждения культуры, кроме театров и музеев, будут закрыты в период нерабочих дней в конце октября – начале ноября. Об этом говорится в постановлении, размещённом на сайте Правительства РФ.
"Федеральным учреждениям культуры, за исключением театров и музеев, приостановить функционирование в период нерабочих дней", — сказано в списке решений, принятых на заседании кабмина 22 октября.
Также в документе указано, что театры и музеи должны будут усилить профилактические меры, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции. В частности, одновременная заполняемость — не более 50% посетителей от общей вместимости места проведения зрелищных мероприятий. Кроме того, пускать в театры и музеи будут при наличии QR-кода о вакцинации или подтверждающего статус переболевшего ковидом. При отсутствии такого документа гражданину необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный за сутки до посещения учреждения.
Отмечается, что все зрители также должны иметь при себе индивидуальные средства защиты органов дыхания. Что касается несовершеннолетних, то QR-коды для входа в театр или музей им не потребуются. Однако данная категория лиц будет допускаться при наличии масок и перчаток.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.
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