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Путин: При необходимости нерабочие дни могут быть продлены после 7 ноября

Он отметил, что главы регионов могут при необходимости ввести дополнительные меры.

20 октября, 12:13
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65973/photos/66011" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Фото © kremlin.ru

При необходимости нерабочие дни, которые введут с 30 октября по 7 ноября по всей стране, могут быть продлены. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Он напомнил, что главы регионов могут вводить дополнительные меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса и снизить уровень заболеваемости. В частности, они могут ввести нерабочие дни раньше 30 ноября или, наоборот, продлить их.

Путин поддержал предложение о введении нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября

Путин поддержал предложение о введении нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября

Напомним, в России два дня подряд фиксируется суточный максимум по летальным исходам от коронавируса — так, 20 октября скончалось 1028 пациентов, а 19 октября — 1015 человек. За последние сутки выявили 34 074 новых заболевших. В оказании помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией по всей стране сегодня задействовано около 650 тысяч медработников.

Ранее из-за ухудшения ситуации с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова выдвинула предложение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал его.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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