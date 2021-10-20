Путин: При необходимости нерабочие дни могут быть продлены после 7 ноября

При необходимости нерабочие дни, которые введут с 30 октября по 7 ноября по всей стране, могут быть продлены. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Он напомнил, что главы регионов могут вводить дополнительные меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса и снизить уровень заболеваемости. В частности, они могут ввести нерабочие дни раньше 30 ноября или, наоборот, продлить их.