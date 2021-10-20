Путин: При необходимости нерабочие дни могут быть продлены после 7 ноября
Он отметил, что главы регионов могут при необходимости ввести дополнительные меры.
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При необходимости нерабочие дни, которые введут с 30 октября по 7 ноября по всей стране, могут быть продлены. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Он напомнил, что главы регионов могут вводить дополнительные меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса и снизить уровень заболеваемости. В частности, они могут ввести нерабочие дни раньше 30 ноября или, наоборот, продлить их.
Напомним, в России два дня подряд фиксируется суточный максимум по летальным исходам от коронавируса — так, 20 октября скончалось 1028 пациентов, а 19 октября — 1015 человек. За последние сутки выявили 34 074 новых заболевших. В оказании помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией по всей стране сегодня задействовано около 650 тысяч медработников.
Ранее из-за ухудшения ситуации с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова выдвинула предложение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал его.
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